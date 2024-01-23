بعد تجدد ضربات واشنطن للحوثيين.. إيران تحذر من توسع الحرب

أنقرة: حذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من “اتساع نطاق الحرب” في المنطقة بعد تجدد الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقع لجماعة الحوثي في اليمن.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، أن عبد اللهيان توجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

ونقلت القناة عن عبد اللهيان قوله: “بعثنا رسائل قوية للولايات المتحدة وبريطانيا حذرنا فيها من اتساع نطاق الحرب في المنطقة وتهديد السلام والأمن في المنطقة جراء الهجمات (على الحوثيين)”.

ومساء الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية “مناسبة”.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر.

ومنذ نحو 10 أيام، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة من حين لآخر، غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين 25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق سلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)