بعد تجربة طائرة “أطلس”.. هل يدخل المغرب عالم صناعة المسيرات؟ 

الرباط: تعمل شركات مغربية على تطوير مسيرات من أجل تلبية حاجيات البلاد في هذا المجال، وسط تنوع الاستخدامات من العسكرية إلى نقل السلع، وليس انتهاء بالتصوير والخرائط.
ومن بين هذه الشركات، “آيرو درايف إنجينيرينغ سرفيس”، التي أعلنت عن تجربة أولى لطائرة “أطلس” بدون طيار بعد أشهر من الاختبارات.
وتوظف البلاد المسيرات في عدد من المهام، سواء على المستوى العسكري، أو في مهام أخرى سواء في القطاع الزراعي والاقتصادي ومراقبة الحدود.
أعلنت شركة “آيرو درايف إنجينيرينغ سرفيس” المغربية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن تجربة أولى ناجحة لطائرة “أطلس” بدون طيار بعد أشهر من الاختبارات، وصممت هذه الطائرة بدون طيار للعمليات العسكرية في مجال الاستطلاع وجمع المعلومات.
وحسب بيان للشركة، فإن هذه المسيرة لها قدرة على البقاء في الجو 6 ساعات، وتتميز بكلفتها المنخفضة التي لا تتجاوز 2000 دولار، واستعمالها للذكاء الاصطناعي في تجميع الصور ومقاطع الفيديو.
وقال الباحث في الشأن العسكري والاستراتيجي، محمد عصام لعروسي، إن بلاده بدأت تؤسس لصناعة عسكرية خلال السنوات الماضية، وفي هذا الإطار تأتي محاولات الاستثمار في المسيرات.
واعتبر أن بلاده ترغب في التحول إلى دولة مصنعة في هذا القطاع، وبدأت بالفعل التأسيس له منذ 10 سنوات.
وبعد تجربته ونجاحه الكبير في تصنيع السيارات والطائرات خلال الأعوام الماضية، يسعى المغرب للتأسيس لصناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، ليستجيب من خلال هذه الصناعة للطلب المحلي ويصّدر للأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار وقّعت البلاد اتفاقية في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي مع شركة “تاتا غروب” الهندية تهدف لإنتاج مركبة قتالية بمصنع في المغرب.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن المغرب في يونيو/ حزيران الماضي، عزمه إنشاء منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع للاهتمام بمعدات وآليات الأمن وأنظمة الأسلحة، وذلك عقب مصادقة المجلس الوزاري على 4 مشاريع تتعلق بالمجال العسكري.
ولفت لعروسي إلى أن بلاده بدأت تهتم بالجيل الجديد من الأسلحة المتعلقة بالمسيرات، على غرار بعض الدول الصاعدة، التي باتت تهتم بهذا المجال.
توظف المملكة المسيرات في عدد من المهام، سواء على المستوى العسكري، أو في مهام أخرى سواء في القطاع الزراعي والاقتصادي ومراقبة الحدود.
وأوضح الباحث المغربي أن عدة عوامل جعلت بلاده تهتم بهذا النوع من الصناعة.. “المسيرات دخلت مجال الحرب، وغيرت من موازين القوى في العالم، خاصة في الشرق الأوسط”.
وزاد: “المسيرات ساهمت في تغيير قواعد اللعبة بالحروب”، معتبرا أن ذلك يأتي بالنظر إلى “أهميتها وقوتها في الحروب”.
ولفت إلى أن سهولة الاستثمار في صناعة المسيرات، مقارنة مع صناعة الحربية الثقيلة.
وأشار إلى أن بلاده لم تصل بعد إلى التأسيس لصناعة المسيرات، ولم تصل إلى تصنيع جميع مكوناتها، ولكنها في طور الإعداد لذلك، وهو ما يظهر من خلال إعلان بعض الشركات عن تجارب ناجحة في هذا الإطار.
ولفت إلى أن بلاده تطمح للوصول إلى تصنيع المسيرات، خاصة أنها تملك الإمكانات لذلك.
وقال إن بلاده تملك الكفاءات والأطر في مجال الطيران، والتي لها خبرة وتجربة كبيرة ممكن أن توظفها في صناعة المسيرات.
وفي الجانب الزراعي، بدأت بعض الشركات تستعمل المسيرات في رش المبيدات بالأراضي الزراعية، وفي المراقبة الطرقية، وفي عمليات الإنقاذ، بالإضافة إلى مراقبة الحدود والهجرة غير نظامية.
وفق بيانات صادرة عن منصة STATISTA للإحصاءات في ألمانيا، قُدرت قيمة سوق الطائرات بدون طيار العالمية بحوالي 30.6 مليار دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن تنمو إلى 55.8 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.5 بالمئة خلال هذه الفترة.
وتتصدر شركة DJI قائمة الشركات الكبرى المهيمنة على السوق، بحصة سوقية تتجاوز 70 بالمئة، فهي الشركة الرائدة عالميا في الطائرات بدون طيار الاستهلاكية والمهنية.
كما تلعب شركات Parrot وSkydio وAutel Robotics وInsitu (شركة تابعة لشركة Boeing) أيضا أدوارا بارزة، في الصناعة على مستوى العالم.
ووفق بيانات DJI، فمن المتوقع أن يصل سوق الطائرات بدون طيار الناشطة في القطاع الزراعي نحو 9 مليارات دولار بحلول عام 2030، مدفوعا بالزراعة الدقيقة ومراقبة المحاصيل.
إذ يمكن لهذه الطائرات بدون طيار تقليل استخدام المبيدات الحشرية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة مع تحسين الغلة.
كذلك، تعد شركات مثل Amazon (Prime Air) وZipline وWing (Alphabet) رائدة في مجال توصيل الطائرات بدون طيار، ومن المتوقع أن ينمو القطاع إلى 7.4 مليارات دولار بحلول عام 2028.
في المقابل، يمثل الدفاع أكبر حصة من إنفاق الطائرات بدون طيار، حيث تنفق الحكومات في جميع أنحاء العالم 14 مليار دولار سنويا على أنظمة الطائرات بدون طيار، وفق بيانات وزارة الدفاع الأمريكية.
كما تستخدم قطاعات المرافق والبناء الطائرات بدون طيار للتفتيش، مما يقلل من تكاليف التفتيش بنسبة تصل إلى 30 بالمئة ويحسن السلامة، وفق DJI.
وبحسب STATISTA، فإنه من المقدر أن يكون هناك أكثر من 15 مليون طائرة بدون طيار تعمل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأنظمة الاستهلاكية والتجارية والعسكرية، بحلول عام 2028.
(الأناضول)
اللهم زد وبارك لإخواننا المغاربة
تحياتي لكم. اخوكم من المغرب.
شكرا على تغطية الامور الاقتصادية في الدول العربية..
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يبدو ولله الحمد ان المغرب انطلق في مسار التصنيع
بشكل جيد وممنهج ومدروس بعناية.. وهذا شيئ
جميل .. ونتمنى لكل الدول العربية ان تنطلق في
التصنيع… وهناك مؤشرات جيدة تدل على هذا…
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فالدول الكبيرة بعدد سكانها يمكنها توطين صناعات
عريضة .. والاخرى بعدد سكان قليل كالامارات بدأت
تتخص في امور عالية التقنية كالذكاء الاصطناعي..
وهذا يتلج الصدر..
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بالنسبة للمغرب هنام سياسة متكاملة من اجل
توطين صناعات متعددة.. ولا يدخل في منافسة
اسواق موجودة.. بل عينه على افريقيا العذراء..
وما مشاريع مثل انبوب الغاز من نيجيريا.. ولا مهرج على
المحيط الاطلسي لدول الساحل.. ولا جامعات في
الصحراء المغربية لطلاب من افريقيا .. الخ.. سوى
محطات لسباسة متكاملة تجاه افريقيا .. بدأت تعطي
ثمارها.. ولله الحمد.. ما جعل المغرب بوابة افريقيا
لكل اقتصادات العالم القوية.. اهمها الصين وامريكا وفرنسا والمانيا..
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المستقبل القريب يعد باشياء جميلة..
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مثلا بدأ الجزأ الاول من مصنع بطاريات الليثيوم
بازيد من مليار دولار.. وسيصل الى ازيد من ستة
مليارات دولار.. وهنا كل شيئ موجود.. الليثيوم والفوسفاط..
وحتى مخترع البطارية مغربي . العالم رشيد اليزمي..😀
أخي ابن الوليد ، ما وصل إليه المغرب هو بسبب رؤية النظام المغربي المستقبلية وتشجيعه للشباب على الإبتكار وعلى التحصيل والاهتمام بالعلوم ، وكذلك تشجيع الاستثمارات والشراكات في إطار رابح ـ رابح ، وأيضا عدم اهتمام المغرب بتضييع الوقت في الرد على من يحاولون جرنا نحو الوراء ، لذلك كله أخي ابن الوليد وفقنا الله تعالى للنجاح، وما التوفيق الا بالله.
تتمة رجاء
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مثال آخر على سياسة برأية وهو ان الخطوط المغربية للطيران تعد
الاكثر كثافة بين دول افريقيا.. وتربط دول افريقية باخرى افريقية..
وهو شيئ كان يظهر للعديد على انه تجارة خاسرة.. لكن ربحها الناعم
والانساني اكبر بكثير.. والدول الافريقية تعرف من لم يتخلى عنها في
جائحة كورونا مثلا.. حيث نبذها العالم.. وهي ترد الآن الجميل طبعا..
زيادة على شبكة عملاقة من ابناك مغربية في افريقيا.. الخ..
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وهذه الاشياء تحتاج الى عشرات السنين .. وقد فعلها المغرب.
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ولقد شرع المغرب في تنزيل فكرة على الارض.. مشروع تصنيع جزء كبير
من طائرة تجارية وتركيبها بكاملها في المغرب.. كي تطرير لاول مرة في
حياتها من ارض المغرب.. في بضع سنوات ان شاء الله .. المقرر هو في
خمسة سنوات او اربعة.. والشركاء متحفزين بعد اشتداد الطلب على الطائرات التجارية.
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نحن اهل المغرب نقول من اجل التحفيز الايجابي .. المستحيل ليس مغربيا .. ان شاء الله.
شكرا لك اخي كريم..
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انا اتفادى الحديث عن رأية قائد البلاد ورجالاته اجتنابا للطعن بال”عياشة”.. 😊
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لكن حديثي واضح عن الرأية المستقبلية للبلاد.. ولا غرابة ان للمغاربة
باع طويل في المستقبليات .. والمغرب من انجب العالم “مهدي المنجرة”
الدي يعد احد اركان هذه العلوم في العالم.
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تقول عنه فيكيبيديا:
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المهدي المنجرة (13 مارس 1933 – 13 يونيو 2014) اقتصادي وعالم اجتماع مغربي
مختص في الدراسات المستقبلية. يعتبر أحد أكبر المراجع العربية والدولية
في القضايا السياسية والعلاقات الدولية والدراسات المستقبلية.
كل التوفيق
و نتمنى لكل الدول العربية بناء صناعة الطائرات المسيرة ،
خبر.. جميل.. قد يعني ان المستحيل ليس عربيا.. يا الله.. اتكلوا على الله يا شباب وشابات..
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هو يعني الخواجات اذكى منا..
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فشر..
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وانا ااكذ هذا من بينهم .. ولياسمحني ربي على النميمة..😉
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اليكم الخبر منقول
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حلَّت دولة الإمارات في الترتيب الخامس عالمياً والأول شرق أوسطياً في قائمة الدول الأكثر تفوقاً
وحيوية في الذكاء الاصطناعي، بحسب مؤشر «جلوبال فايبرنسي 2024» الصادر عن جامعة
ستانفورد الأميركية، والذي شمل 36 دولة رائدة في المجال.
شكرا للقدس على التغطية الاقتصادية لتقدم الصناعة العربية. فقط هناك امر غفل عنه التقرير وهو أن الشركة المغربية areodrive تمكنت ايضا من تصنيع مسيرة انتحارية تحت اسم P2 يبلغ مداها 1500km وتحمل شحنة تفجيرية تبلغ 20kg من المتفجرات وتعتبر فعالة في استهداف منصات الدفاع الجوي والرادارات و راجمات الصواريخ وكل الاهذاف الحساسة وقد نالت موافقة القوات المسلحة الملكية لبدأ تصنيعها بكميات وفيرة
بلد عربي يصنع منذ أعوام 5 أنواع من الدرونات تطوير محلي ٱخر طراز اسمه الفجر 10
نفس البلد يصنع مروحيات عسكرية بشراكة إيطالية اغستاو ستلاند w139
ويصنع طائرتي تدريب سفير و فرناس
ويصنع مدرعة فوكس ومدرعة نمر لنقل الجنود
ويصنع ثلاث انواع من الطرادات البحرية الشهاب القرش وجبل شنوة
بالإضافة إلى الكلاشينكوف..
ويصدر بعض إنتاجه لدول إفرقية دون أي ضجة ولا نفخة كذابة ولا ادعاء فارغ من أي حقيقة سوى حقيقة واحدة هي التغطية على إتاحة المجال لإسرائيل لتعزيز تواجدها في البلد عبر إنشاء مصانع أسلحة وثكنات ومراكز تجسس..
مساء النور