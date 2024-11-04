بعد تسبّبها باستقالته.. إسقاط تهمة التحرش الجنسي عن الرئيس السابق للاتحاد الفرنسي لكرة القدم

صورة ملتقطة في 5 يونيو 2019، لنويل لو غريت، بورت دو فرساي في باريس. ا ف ب

باريس- “القدس العربي”: أسقطت المحاكم الفرنسية التحقيق في تهمة التحرش الأخلاقي والجنسي التي استهدفت الرئيس السابق للاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت، بعد 18 شهراً من تسبّبه بمغادرة الرجل لمنصبه، عقب أيام من تعليق اللجنة التنفيذية للاتحاد مهامه، على وقع الضغوط الإعلامية والرياضية على خلفية هذه الاتهامات، التي نفاها جملة وتفصيلاً، والتي أضيفت إليها تصريحات له اعتُبرت مهينة ضد أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان.

المحامي تييري ماريمبيرت، قال: ” أرحب بهذا القرار الذي يعترف بنزاهة موكلي. التحقيق الجنائي المتعمق توصّل إلى أن أياً من الاتهامات التي وجهت إليه على عجل لم تثبت صحتها”.

الرئيس السابق للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، من جهته، صرح لصحيفة ”لوموند”، قائلاً: “ إنه ارتياح كبير. ما يزال هناك القليل من الغضب العميق في داخلي. لست في مرحلة العفو، ولكني سعيد لأنني خرجت من هذه القضية ورأسي مرفوع واستعدت شرفي قليلاً”.

وكان نويل لوغريت، البالغ من العمر اليوم 82 عاماً، قد خرج من الباب الضيق من رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في 28 فبراير 2023 تحت الضغط، عقب 11 عامًا، وذلك بعد أن أضعفته التصريحات حول الأيقونة زين الدين زيدان، ولكن خاصة بسبب شهادات لنسوة نسبت إليه أشياء غير لائقة.

Après le classement sans suite de la plante pour harcèlement moral et sexuel qui le visait, l’ancien président de la FFF est sorti du silence. Sans épargner personne. → https://t.co/0aXbt64Xd2 pic.twitter.com/Qmt3Vf9eQd — Le Figaro (@Le_Figaro) November 4, 2024

في منتصف يناير/كانون الثاني 2023، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً بحق نويل لوغريت بتهمة التحرش المعنوي والجنسي، وذلك بعد شهادة سونيا سويد، وكيلة أعمال العديد من اللاعبات الدوليات الفرنسيات. وقد نفى لوغريت “كل الاتهامات بالتحرش الأخلاقي أو الجنسي أو أي جرائم جنائية أخرى”.

وكانت مجلة So Foot هي أول من كشف، استناداً إلى العديد من الشهادات، أن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم السابق بعث إلى العديد من الموظفات الشابات داخل المؤسسة رسائل قصيرة ذات طابع جنسي.

وأتت تصريحات لوغريت ضد زين الدين زيدان، عقب كأس العالم في قطر، لتزيد الطين بلّة عليه، حين تم توجيه سؤال إليه، في مقابلة مع RMC، بشأن فرضية تولي “زيزو” لتدريب المنتخب البرازيلي،، لا سيّما بعد تمديد عقد ديدييه ديشان مع المنتخب الفرنسي؛ ليرد بطريقة اعتبرت غير لبقة، بالقول: “لا يهمني الأمر، يمكنه الذهاب إلى حيث يريد!”.

وبشأن التقارير التي تحدثت عن رغبة أسطورة كرة القدم زيدان في خلافة ديشان على رأس المنتخب الفرنسي بعد مونديال قطر، قال لوغريت: “لم أتحدث مع زيدان، ولم نفكر في الانفصال عن ديشان. ولو كان (زيدان) اتصل بي لما رددت عليه”.

تصريحات لوغريت أثارت ردود فعل كثيرة غاضبة، أبرزها من وزيرة الرياضة، ونجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، الذي غرّدَ قائلاً: “زيدان هو فرنسا، يجب ألا نقلل من احترام الأسطورة هكذا”.