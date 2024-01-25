بعد تصريحات الملكة رانيا ووزير الخارجية.. إسرائيل تدرس عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن 

القدس: قالت هيئة البث العبرية، الخميس، إن إسرائيل تدرس “عدم تمديد” اتفاقية المياه مع الأردن، بسبب موقف عمّان الرافض للحرب على غزة على لسان كبار المسؤولين، أبرزهم الملكة رانيا ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

ووفق الهيئة: “تدرس وزارة الطاقة الإسرائيلية عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن، بسبب التصريحات المناهضة لإسرائيل التي سمعتها من مسؤولين كبار في المملكة، وعلى رأسهم الملكة رانيا، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، فيما يتعلق بالحرب في غزة”.

وأشارت إلى أنه “بموجب اتفاقية المياه الحالية، تقوم إسرائيل بنقل 100 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن كل عام، بدلاً من 50 مليون متر مكعب من المياه كما نصت اتفاقية السلام بين البلدين، وذلك مقابل إنتاج الكهرباء في الأردن لإسرائيل”.

وأوضحت الهيئة العبرية أنه “تم التوصل إلى اتفاق، من بين أمور أخرى، عقب أزمة المياه الكبيرة في المملكة الهاشمية” عام 2021.

واستدركت: “لم يتم اتخاذ القرار النهائي بهذا (عدم تمديد الاتفاقية) بعد”، مبينة أن “الأمر يعتمد على تطور العلاقات مع الأردن وكيف سيعبّر الأردنيون في المستقبل القريب، عن موقفهم تجاه الحرب”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه “إذا لم يتم تمديد الاتفاقية، فسوف تنتهي صلاحيتها هذا العام”.

وقالت: “من بين تصريحات الصفدي المتطرفة ضد إسرائيل قوله ما من شيء يبرر الحرب في غزة، وأن الحرب ليست دفاعا عن النفس بل هي عدوان سافر من إسرائيل، والأردن سيفعل كل ما هو ضروري لمنع تهجير الفلسطينيين”.

ولفتت إلى أن “الصفدي أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تعليق اتفاقية المياه بين إسرائيل والأردن عقب الحرب على غزة”.

فيما لم تذكر الصحيفة أي تصريحات للملكة رانيا بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، ولم يصدر موقف من الأردن تعليقا على ذلك حتى الساعة 9:30 (ت.غ).

(الأناضول)