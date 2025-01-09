بعد تصريحات ترامب.. أمريكا تقول إنها لا تخطط لزيادة وجودها العسكري في غرينلاند

كوبنهاغن: قالت السفارة الأمريكية في كوبنهاغن اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط حاليا لزيادة وجودها العسكري في غرينلاند، وذلك بعد أن عبّر الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن اهتمامه المتجدد بالسيطرة على الجزيرة الكبيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وقال ترامب الذي سيبدأ ولايته الرئاسية في 20 يناير/ كانون الثاني، إن سيطرة الولايات المتحدة على الجزيرة ذات الأهمية الاستراتيجية تشكل “ضرورة مطلقة” ولم يستبعد اللجوء إلى اتخاذ إجراء عسكري أو اقتصادي مثل فرض الرسوم الجمركية على الدنمارك لتحقيق ذلك.

وغرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم، وهي جزء من الدنمارك منذ 600 عام، على الرغم من أنها تتمتع بالحكم الذاتي، ويبلع عدد سكانها 57 ألف نسمة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “لا توجد خطط لزيادة الوجود العسكري الأمريكي الحالي في غرينلاند… سنواصل العمل بشكل وثيق مع كوبنهاغن ونوك (عاصمة غرينلاند) للتأكد من أن أي مقترحات ستلبي احتياجاتنا الأمنية المشتركة”.

وتشكل غرينلاند أهمية كبيرة بالنسبة للجيش الأمريكي ونظامه للإنذار المبكر من الصواريخ الباليستية، نظرا لأن أقصر طريق من أوروبا إلى أمريكا الشمالية يمر عبر الجزيرة.

ويحتفظ الجيش الأمريكي بوجود دائم في قاعدة بيتوفيك الجوية في شمال غرب غرينلاند.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، هذا الأسبوع إنها لا تستطيع أن تتخيل أن الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لحلف شمال الأطلسي، ستلجأ إلى التدخل العسكري في غرينلاند. وأضافت أن الأمر متروك لشعب غرينلاند ليقرر ما يريد.

(رويترز)