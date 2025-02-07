بعد تصريحات ترامب عن غزة.. عرب ديربورن بميتشغان يشعرون بالندم والخيانة

لندن- “القدس العربي”: نشرت مجلة “بوليتيكو” تقريرا أعدته ليز كرامبتون قالت فيه إن دونالد ترامب فاز بديربورن بولاية ميشيغان، وهي تجمع عربي أمريكي تقليدي ديمقراطي، وذلك بفضل الاستياء من كامالا هاريس وموقف إدارة بايدن من حرب غزة. ولكن بدأ البعض الآن يشعر بالندم.

وبعد أن كشف ترامب عن خطة “للسيطرة” على غزة ونقل ما يقرب من مليوني فلسطيني إلى دول مجاورة، التزم اثنان من رؤساء البلديات في المنطقة الذين دعموا ترامب الصمت. وقد أصيب بعض سكان ديربورن بالرعب من موقف الرئيس تجاه الفلسطينيين.

وشعر الناس في ديربورن “بغضب شديد وخيبة أمل تجاه الرئيس الذي كذب على مجتمعهم لسرقة بعض أصواتهم”، كما قال أسامة السبلاني، محرر صحيفة ديربورن “عرب أمريكان نيوز”.

وتوقع السبلاني، الذي رفض تأييد ترامب في السباق الرئاسي، أن “يفشل” الاقتراح، وقال إن الرئيس “يتصرف مثل زعيم عصابة وليس أقوى دولة في العالم. وهذا عار”.

وصف أحد القادة في ديربورن، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة، شعورا بالندم بين بعض أفراد المجتمع العربي الأمريكي الذين صوتوا لصالح ترامب أو امتنعوا عن التصويت في الانتخابات ولكنهم الآن “يعتقدون أنهم أخطأوا ولكنهم لن يعترفوا بذلك”.

وتسببت تعليقات ترامب يوم الثلاثاء، التي صدمت العالم وأعاد مسؤولوه صياغتها بسرعة، في شعور بالصدمة في ديربورن، وكشفت عن الانقسامات السياسية العميقة في مجتمع مزقته الصراعات التي قتلت أكثر من 46,000 فلسطينيا ودمرت المنطقة.

وقبل فترة ليست طويلة، كان العرب الأمريكيون يحتفلون باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس – والذي أشاد البعض بترامب لمساعدته في التوصل إليه قبل أيام من تنصيبه. ثم جاءت تصريحاته هذا الأسبوع – والانزعاج بشأن رغبته في إعادة تطوير غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

أعادت “مجموعة عرب أمريكيون من أجل ترامب”، وهي المجموعة التي ساعدت في التواصل مع الحملة، تسمية نفسها باسم “العرب الأمريكيون من أجل السلام” في الساعات التي أعقبت تصريح ترامب بأن الولايات المتحدة ستتولى ملكية غزة.

وقال سام بيضون، مفوض مقاطعة وين الديمقراطي في ديربورن: “ستظل غزة دائما جزءا من دولة فلسطينية مستقبلية، وليس منتجع كازينوهات”.

وفي مدينة بيضون، أعادت تصريحات ترامب وتحالفه مع إسرائيل، إشعال نقاش كان محتدما في الفترة التي سبقت انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر. لقد امتنع العديد من الأمريكيين العرب الذين يعيشون هناك والذين صوتوا تاريخيا ككتلة للديمقراطيين، عن التصويت، أو صوتوا للمرشحة المستقلة جيل ستاين أو تأرجحوا في دعمهم لترامب، غاضبين من دعم إدارة بايدن لإسرائيل ومنتقدين هاريس لرفضها الدعوة إلى فرض حظر على الأسلحة.

كان اثنان من رؤساء بلديات المنطقة، عمدة ديربورن هايتس بيل بازي وعمدة هامترامك عامر غالب، قد شاركا في الحملة الانتخابية مع ترامب، مشيرين إلى أنه سيفي بوعده بتحقيق السلام في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، برز عمدة ديربورن عبد الله حمود كزعيم للحركة “غير الملتزمة” التي حفزت الاحتجاجات المناهضة للحرب في الحرم الجامعي في جميع أنحاء البلاد ورفض دعم هاريس.

وهذا الأسبوع، لم يستجب بازي وغالب لطلبات متعددة للتعليق. على منصة إكس، قال حمود إن اقتراح ترامب “يمثل فصلا آخر في الإبادة الجماعية المستمرة ونشر القوات الأمريكية واستخدام أموال دافعي الضرائب لغزو غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا”.

President Trump’s proposal to ethnically cleanse Palestinians from Gaza and have the U.S. “take over” is yet another chapter in the ongoing genocide. Deploying U.S. troops and using taxpayer dollars to invade Gaza is morally indefensible. Our commitment to justice remains… — Abdullah H. Hammoud (@AHammoudMI) February 5, 2025

وعندما كشف ترامب، الذي كان يناقش الفكرة بشكل خاص لعدة أشهر، عن نواياه بشأن غزة في مؤتمر صحافي بجانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رأى بعض مساعدي البيت الأبيض أنها حيلة تفاوضية لإعطاء إسرائيل المزيد من النفوذ على حماس بينما تعمل على دعم اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ ذلك الحين، سعى مسؤولو ترامب إلى تهدئة بعض الغضب بشأن اقتراح غزة – بما في ذلك من بعض الجمهوريين في الكابيتول هيل – من خلال إعادة صياغة تعليقات ترامب كوسيلة لتحقيق سلام دائم.

ولكن ترامب ضاعف من تصريحاته، يوم الخميس، مما قوض جهود المسؤولين الذين سعوا إلى توضيح تصريحاته. فقد نشر ترامب على موقع “تروث سوشيال”: “ستسلم إسرائيل قطاع غزة للولايات المتحدة. وستبدأ الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرق التنمية العظيمة من جميع أنحاء العالم، ببطء وحذر في بناء ما سيصبح أحد أعظم وأروع التطورات من نوعه على وجه الأرض”.

وقال بعض الأمريكيين العرب، الذين ينظرون إلى رغبة ترامب في إبعاد سكان غزة باعتبارها تأييدا للتطهير العرقي، إنهم يرون أن الفكرة غريبة للغاية ولن تتحقق أبدا. وإن الاستيلاء على هذا النوع من الأراضي من شأنه أن يرقى إلى أكبر مشاركة أمريكية في الشرق الأوسط منذ حرب العراق.

وبينما ينتقدون ترامب، لا يوجد شعور عام في ديربورن بأن هاريس كانت ستكون أفضل.

قال عامر زهر، وهو ناشط تقدمي في ديربورن: “بالنسبة لأولئك منا الذين صوتوا ضد الحزب الديمقراطي، فقد فهمنا أننا سنحصل على هذا الرجل، وفهمنا أننا سنضطر إلى التعامل مع هذا النوع من الأشياء. ولكن في نهاية المطاف لا نعتقد أننا مسؤولون عن هذا. كان بوسع الديمقراطيين حل هذه المشكلة في الصيف الماضي. وكان ثمن دعمنا لهاريس منخفضا حقا”.