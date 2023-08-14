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بعد تعطل طائرتها…توقعات باستئناف وزيرة الخارجية الألمانية رحلتها إلى أستراليا في المساء

منذ ساعة واحدة

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

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أبو ظبي: تمسكت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك بمواصلة رحلتها إلى منطقة المحيط الهادئ رغم تعطل طائرتها الحكومية.

ونُقِل عن مصادر في الوفد المرافق للوزيرة بعد ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي قولهم :” من المحتمل أن نتمكن من مواصلة الرحلة إلى أستراليا في وقت لاحق من المساء”.

وأضافت المصادر أنه يجري حاليا فحص ما إذا كان من الممكن مواصلة الرحلة بالطائرة الحكومية أم ما إذا كانت هناك إمكانية لمواصلة الرحلة على متن رحلة مجدولة.

كانت الطائرة وهي من طراز إيرباص ايه 300-340 اضطرت إلى التوقف في الإمارات خلال رحلتها إلى أستراليا ليلة الأحد/الاثنين الماضية بسبب خلل فني في قلابات الهبوط.

يذكر أن بيربوك كانت في طريقها إلى رحلة لمدة أسبوع وتشمل استراليا ونيوزيلندا وفيجي.

(د ب أ)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    أغسطس 14, 2023 الساعة 2:38 م

    هه إيرباص فخر الصناعة الأوروبية صارت بضاعة مضروبة 😁✈️🦩

    رد

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