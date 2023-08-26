بعد تعهد كلوب ببقاء صلاح.. كيف سترد السعودية؟

لندن- “القدس العربي”: على الرغم من تعهد مدرب ليفربول يورغن كلوب باستمرار الميغا ستار المصري محمد صلاح لموسم آخر على أقل تقدير، لم تتوقف الأنباء والشائعات المحدثة على رأس الساعة، حول إمكانية تجدد اهتمام صندوق الاستثمار السعودي ونادي اتحاد جدة بأسطورة الريدز في الأمتار الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت أغلب التقارير الواردة من المملكة العربية السعودية، تتحدث عن تواجد رئيس مجلس إدارة شركة حامل لقب دوري روشن أنمار الحائلي في عاصمة الضباب الأسبوع الماضي، وذلك بهدف إسراع وتيرة المفاوضات مع مسؤولي أحمر الميرسيسايد، فيما يخص آخر الصفقات العالمية المحتملة في جنة اللاعبين الجديدة في الشرق الأوسط.

لكن مدرب عملاق البريميرليغ، تعمد سكب الماء البارد على هذه الأنباء والأخبار، مؤكدا بشكل واضح وصريح في حديثه الروتيني مع الصحافيين ظهر الجمعة على هامش مواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة الثالثة للدوري الإنكليزي الممتاز، أن صاحب الـ31 عاما ليس للبيع بأي ثمن، قائلا بالنص “سيكون معنا هذا الموسم بنسبة 100%”، في إشارة واضحة إلى انهيار المفاوضات.

وفي آخر تحديث لهذا المسلسل المكسيكي الطويل، علم الموثوق الإيطالي فابريزو رومانو من مصادره، أن إدارة النمور، لم ولن ترفع الراية البيضاء في معركتها مع ليفربول من أجل إطلاق سراح قبل غلق النافذة الصيفية، مشيرا في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى أن النادي السعودي سيراهن في المرحلة القادمة على موقف أبو صلاح وردة فعله بعد رفع سقف الإغراء المادي.

ووفقا لنفس المصدر، فإن اتحاد جدة بالتعاون مع صندوق الاستثمار السعودي، سيضعان الكرة في ملعب قائد منتخب الفراعنة، بمواصلة الضغط عليه بسلاح الراتب السنوي الخيالي، على أمل أن يقوم بالدور المتوقع منه، بممارسة كل أنواع الضغوط على مدربه الألماني وأصحاب القرار في قلعة “الآنفيلد”، حتى تتم الصفقة ويلحق بالنجوم والأساطير القدامى المهاجرين من دوريات أوروبا الكبرى إلى الدوري السعودي، وذلك قبل أن يغلق باب القيد سواء في إنكلترا في أول ساعات سبتمبر / أيلول المقبل، أو في المملكة يوم 20 من نفس الشهر.

وتضاربت الأنباء حول صافي الراتب الذي كان سيتقاضاه صلاح مع العميد، بدأت بشائعات تشير لإمكانية حصوله على 180 مليون يورو على مدار موسمين، ثم ارتفع الرقم إلى 200 مليون بنفس العملة، لكن في الموسم الواحد مثل كريستيانو رونالدو مع النصر، بخلاف الامتيازات الملكية الأخرى، شاملة الإقامة في واحد من أفخم قصور عاصمة السعودية الثانية، وأسطول من أغلى وأشهر السيارات العالمية، فيما سيحصل النادي الإنكليزي على 100 مليون مقابل التنازل عن آخر عامين في عقد المو.