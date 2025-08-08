سياسة | دولي | إيران

بعد تنفيذ حكم الإعدام.. إيران تكشف هوية “الجاسوس النووي” وتعرض اعترافاته- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

صورة بالأقمار الصناعية لمفاعل أصفهان بعد قصفه

لندن- “القدس العربي”: أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الشخص الذي نفذ فيه حكم الإعدام مؤخراً كان عالماً نووياً يُدعى روزبه وادي، وقد أُدين بتهمة التجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، وتسريب معلومات حساسة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني خلال ما يُعرف بـ”حرب الـ12 يوماً”.

وبحسب ما نقلته تلك الوسائل، فإن وادي كان يعمل في معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ويحمل دكتوراه في الهندسة النووية من جامعة أمير كبير. كما شارك في إعداد ورقة بحثية مع اثنين من العلماء النوويين الذين قُتلوا لاحقاً خلال الهجمات الإسرائيلية في يونيو/حزيران 2025.

التقارير أوضحت أن وادي تم تجنيده عبر الإنترنت من قبل الموساد، حيث التقى بضباط إسرائيليين خمس مرات في فيينا، وتلقى تدريبات على استخدام أنظمة اتصال آمنة لنقل المعلومات. وذكرت أن هذا التجنيد جاء بعد أن اجتاز “مراحل التقييم الأولي” التي نفذها الموساد للتأكد من أهليته.

خلال محاكمته، أقر وادي بتهم التجسس، وقال، في تسجيلات مصورة بثها التلفزيون الإيراني، إنه زوّد الموساد بمعلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وبعدد من العلماء النوويين، من بينهم عالم اغتيل في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة. وأكد أنه كان على دراية تامة بطبيعة عمله مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، مشيراً إلى تواصله مع ضابطين في الموساد يُدعيان “أليكس” و”كيفن”.

كما بيّنت اعترافاته أنه نُقل بعد تجنيده إلى أحد الأقسام المتقدمة في الموساد، حيث تلقى تعليمات مباشرة من ضباط في الجهاز قبل عودته إلى طهران. هذه المعلومات، وفق ما أكدته وسائل الإعلام الإيرانية، اعتُبرت ذات طابع سري وحساس وتهدد الأمن القومي الإيراني، ما أدى إلى تأييد الحكم من قبل المحكمة العليا وتنفيذه بشكل نهائي.

وتأتي هذه التطورات في ظل حملة أمنية مكثفة تقودها السلطات الإيرانية ضد من وصفتهم بـ”العملاء المرتبطين بجهاز الموساد”، بعد الهجوم الإسرائيلي في يونيو الماضي، الذي استهدف مواقع حساسة وأسفر عن مقتل عدد من العلماء النوويين وكبار القادة العسكريين، بحسب تقارير صحافية.

(وكالات)

  1. يقول محمد شهاب:
    أغسطس 8, 2025 الساعة 7:29 ص

    إسرائيل قتلت العلماء على أيديها و الأيدي الإيرانية!

    رد
  2. يقول صقر قريش:
    أغسطس 8, 2025 الساعة 7:41 ص

    غريب جدا.
    ماذا يدفع عالم وليس شخص عادى له وضعه في بلده حيث طبيعة عمله مميزة ونادرة ومن المفروض ان توفر له حياة مريحة كريمة محترمة.
    ماذ يدفع شخص كهذا او يجبره على الانحراف والخيانة.
    الإعدام قليل عليه.

    رد
  3. يقول مقهور فلسطيني:
    أغسطس 8, 2025 الساعة 8:02 ص

    اللعنة على كل من يخون بلاده ، كائنا من كان.
    أغلب نهاياتهم هكذا ، أو رميهم مثل الكلاب من قبل مشغليهم.
    والأهم خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة بإذن الله

    رد
  4. يقول سوري:
    أغسطس 8, 2025 الساعة 8:12 ص

    وما خفي اعظم

    رد
  5. يقول ناصر الهوير:
    أغسطس 8, 2025 الساعة 8:24 ص

    اذا كان هذا هو الشخص الذي أعطي كل المعلومات عن العلماء والباحثين و كبار الضباط الذين قتلوا سيعرف ما ينتظره من تعذيب والموت لكنه بmيتكلم وكأنه في معرض ولا وجه خائف ولا شيء عجيب امره !

    رد

