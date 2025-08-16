بعد تهديد بن غفير.. نائب الرئيس الفلسطيني يزور عائلة مروان البرغوثي- (تدوينة)

رام الله: زار حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، السبت، منزل عائلة الأسير مروان البرغوثي، عقب اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زنزانته وتهديده.

وقال مكتب الشيخ في بيان، إن الأخير زار “منزل عائلة الأسير القائد مروان البرغوثي في رام الله (وسط الضفة الغربية المحتلة)، في إطار التأكيد على الموقف الفلسطيني الثابت تجاه قضية الأسرى باعتبارها أولوية وطنية”.

وأكد الشيخ أن “ما يتعرض له الأسرى (الفلسطينيون) جراء السياسات الإسرائيلية، هو إعدام بطيء يتطلب تدخل الهيئات والمنظمات الدولية لحمايتهم”.

وشدد على أن “القائد البرغوثي يشكل رمزا للنضال الفلسطيني، وأن القيادة الفلسطينية تبذل جهودا متواصلة على المستويات كافة، من أجل الإفراج عنه وعن جميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي”.

والخميس، اقتحم بن غفير زنزانة البرغوثي وقام بتهديده، وقال له: “من يقتل أطفالنا أو نساءنا فسنمحوه، أنتم لن تنتصروا علينا”.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة “هآرتس”، مقطعا مصورا يظهر فيه الوزير اليميني المتطرف وهو يوجه تهديدات للبرغوثي، بعد أن اقتحم زنزانته في سجن ريمون الإسرائيلي.

وأثارت الخطوة الاستفزازية لبن غفير إدانات واسعة، وسط مخاوف على حياة عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، المعتقل منذ عام 2002، لا سيما أنه ظهر بهيئة هزيلة ووضع صحي متدهور.

وحكمت إسرائيل على البرغوثي بالسجن المؤبد 5 مرات و40 سنة، بتهمة المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على حركة “فتح”، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين.

والحكم “المؤبد” في إسرائيل غير محدد المدة، وإن كان من المتعارف عليه أنه يعني السجن مدى الحياة، لكن تل أبيب باتت تنتهج في السنوات الأخيرة سياسة احتجاز جثامين الأسرى حتى بعد وفاتهم داخل السجون.

ومنذ تولي إيتمار بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي نهاية 2022، شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تدهورا ملحوظا، حيث لوحظ انخفاض كبير في أوزانهم نتيجة السياسات التي فرضها في السجون.

(الأناضول)