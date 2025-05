بعد توقف المولدات واستهداف محطة الأكسجين.. استشهاد طفلين من مرضى مستشفى كمال عدوان “المحاصر” شمال غزة- (فيديو)

غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الجمعة، استشهاد طفلين داخل قسم العناية المركزية بمستشفى كمال عدوان الذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي صباحا، بمحافظة الشمال التي تتعرض لإبادة وتطهير عرقي لليوم 21 على التوالي.

وقالت الوزارة في بيان: “الوضع داخل مستشفى كمال عدوان يزداد سوءا بشكل مقلق، واستشهاد طفلين داخل قسم العناية المركزة بعد توقف مولدات المستشفى واستهداف محطة الأكسجين”.

وأردفت الوزارة أن “3 ممرضين وعامل نظافة داخل المستشفى أصيبوا خلال الأحداث الجارية”، دون ذكر تفاصيل عن ملابسات الإصابة وطبيعتها.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي دمر “3 سيارات إسعاف وأخرى للنقل ومنظومة توليد الكهرباء عبر ألواح الطاقة الشمسية داخل مستشفى كمال عدوان”.

وأوضحت أن هذا التدمير يتسبب في “إعاقة عمليات الإغاثة والنقل ويزيد من حدة أزمة انقطاع الكهرباء داخل المستشفى”.

وبيّنت أن الجيش الإسرائيلي شرع في “تفتيش المستشفى وإطلاق النار داخل أقسامه المختلفة، ما يزيد من حالة الذعر والقلق بين 600 شخص داخله، يشمل المرضى والجرحى والطاقم الطبي والمرافقين”.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد المرضى والجرحى داخل المستشفى يصل إلى 195، بينما يبلغ عدد الطاقم الطبي نحو 70 فردا.

وطالبت الوزارة الفلسطينية المنظمات الإنسانية بـ”التدخل العاجل لضمان سلامة الجميع داخل كمال عدوان وتوفير احتياجات المستشفى الضرورية”.

الاحتلال يرهب ذوي الاحتياجات الخاصة! ياسين يروي لحظات عصيبة عاشها في مستشفى كمال عدوان، بعد اقتحامه من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

The occupation terrorizes people with special needs! Yassine recounts harrowing moments he experienced at Kamal Adwan Hospital after it was stormed by… pic.twitter.com/sBS3Txuugh

— د. منير عبدالله البرش (@Dr_Muneer1) October 25, 2024