بعد توقف 3 أيام.. إسرائيل تعاود قصف ضاحية بيروت الجنوبية

بيروت: استهدفت غارتان إسرائيليتان الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم السبت، كما أفاد مصدر أمني، بعد أقل من ساعة على إصدار جيش الاحتلال إنذارا جديدا بالإخلاء لسكان المنطقة.

وقال المصدر الأمني إن “غارتين إسرائيليتين استهدفتا الضاحية الجنوبية لبيروت”، فيما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية من جهتها، عن غارة إسرائيلية “استهدفت منطقة حارة حريك” في الضاحية. وأظهرت لقطات الدخان يتصاعد فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.