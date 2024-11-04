بعد توقيف 4 بمكتب نتنياهو.. اعتقال ضابط إسرائيلي في “تسريب الوثائق”

القدس: اعتقلت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، ضابطا بالجيش للاشتباه بتورطه في قضية تسريب الوثائق الأمنية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: “تم اعتقال مشتبه به آخر في قضية تسريب الوثائق (من مكتب نتنياهو) وهو ضابط بالجيش الإسرائيلي (لم تحدد اسمه أو رتبته)”.

وأضافت أن “التحقيق في هذه القضية بدأ بعد ظهور شبهة كبيرة بنشر معلومات استخباراتية سرية وحساسة في وسائل الإعلام، تم أخذها من أجهزة الجيش الإسرائيلي ونشرها في وسائل إعلام بشكل غير قانوني”.

وأوضحت الهيئة أن “هناك خشية من أن يشكل نشر هذه المعلومات خطرا على أمن الدولة، وخطرا على مصادر المعلومات”.

والأحد، ذكرت هيئة البث أنه بعد أن قررت محكمة الصلح بمدينة ريشون لتسيون (وسط) رفع الحظر عن النشر، سُمح بالكشف عن اعتقال 4 أشخاص في قضية التسريبات الأمنية.

وأضافت أن المتهم الرئيسي بين الأربعة هو: إيلي فيلدشتاين، أحد المتحدثين باسم نتنياهو، وتم تمديد اعتقال

والجمعة، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية (خاصة) إن متحدثا في مكتب نتنياهو “سرّب (لصحف أجنبية) معلومات ووثائق، بعضها مجرد أكاذيب، والبعض الآخر وثائق أمنية خطيرة وحساسة”.

وأوضح موقع “أكسيوس” الأمريكي، مؤخرا، أن هذه الفضيحة تتضمن تسريب مستندات ووثائق سياسية وأمنية وعسكرية لمجلة “بيلد” الألمانية.

