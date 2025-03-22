بعد ثلاثية بوتسوانا.. بيتكوفيتش يثور على الاتحاد الأفريقي

لندن- “القدس العربي”:

صب المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش، جام غضبه على المسؤولين وأصحاب القرار في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، وذلك في الندوة الصحافية التي عقدها بعد الانتصار المظفر الذي تحقق عصر الجمعة على حساب منتخب بوتسوانا، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير “أوبيد إيتاني ستاديوم”، وانتهت بفوز محاربي الصحراء بثلاثية مقابل هدف لحساب المرحلة الخامسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووضع المدرب السويسري علامات استفهام بالجملة، حول قرار “الكاف” بالموافقة على خوض ملحمة بوتسوانا في هذا التوقيت الصعب، متوقفا عند معاناة اللاعبين المزدوجة، ما بين اللعب وهم صائمون في نهار شهر رمضان المبارك، وبين تحمل درجة الحرارة المرتفعة، بخلاف مشاكل سوء أرضية الملعب، واكتملت بالقرارات التحكيمية المثيرة للجدل، مستشهدا بما فعله حكم الساحة في هدف أصحاب الأرض الوحيد، بالتراجع عن قرار الإلغاء واحتسابه هدفا، بالرغم من إخطار كلا المنتخبين قبل المواجهة أنها ستلعب بدون تقنية الفيديو.

وعن ظروف وأجواء المباراة، قال بيتكوفيتش للصحافيين “لا شك أبدا أن الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق بالنسبة لنا، إذ إن اللعب في حالة الصيام وفي مثل هذه الظروف المناخية، يبقى شاقا على اللاعبين، والمثير للدهشة أن المباراة أقيمت في توقيت معقد وتحت درجة حرارة يصعب تحملها، وهذا الأمر يضر كثيرا بصحة اللاعبين. بالتأكيد لا أقدم الأعذار، لكن كان يجب أن يفهم المنظمون أن اللعب في مثل هذا الوقت ليس سهلا على اللاعبين، لقد شاهدتم لاعبي بوتسوانا أيضا في الشوط الثاني لقد كانوا متعبين للغاية”.

وفيما يخص الأداء التحكيمي، قال بنبرة غاضبة “في الحقيقة أنا لا أعرف ماذا حدث في هدف بوتسوانا، في البداية تم رفض الهدف لوجود تسلل على صاحب الهدف، لكن بعد ذلك تراجع الحكم عن قراره واحتسب الهدف للمنافس، وبحسب علمي، فإن تقنية الفيديو لم تكن حاضرة في هذه المباراة، وبالتالي فإن تعديل القرار أمر غريب، وبوجه عام واجهنا الكثير من الصعوبات في هذه المباراة، لقد كانت مباراة بست نقاط، وحتى أرضية الملعب كانت قاسية جدا علينا، وأيضا درجة الحرارة المرتفعة كادت تفقدنا السيطرة على أنفسنا”.

كما اختص لاعبيه برسالة محفزة، قائلا “أشكر اللاعبين دون استثناء على شخصيتهم القوية في اللحظات الصعبة، لقد بذلوا مجهودات كبيرة جدا، وقدموا كل ما عندهم داخل الملعب والفضل يعود لهم في هذا الفوز. ونعرف أننا بدأنا العمل قبل عام للوصول إلى هذه النتيجة، وقد أخبرتهم أننا على موعد مع مباريات نهائية فيما تبقى من التصفيات، الآن فزنا بنهائي في بوتسوانا وسنعود للجزائر لكي نحضر للمباراة المقبلة أمام موزمبيق”.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد عودة منتخب الخضر بالثلاث نقاط من بوتسوانا، يكون قد حافظ على مكانه في صدارة المجموعة السابعة، برصيد 12 نقطة بأفضلية الأهداف فقط عن منتخب موزمبيق، وذلك قبل مباراتهما معا المقررة الثلاثاء المقبل على ملعب “حسين ايت أحمد” في ختام مواجهات الجولة السادسة لتصفيات القارة السمراء المؤهلة لمونديال أمريكا الشمالية.