بعد حديثها عن المهمة الإلهية للدفاع عن إسرائيل.. هل تصلح القاضية الأوغندية لمواصلة عمل نزيه في “العدل الدولية”؟

لندن – “القدس العربي”:

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا أعده ريحان الدين تساءل فيه عن حيادية نائبة رئيس محكمة العدل الدولية الأوغندية في التعامل مع قضايا فلسطين وإسرائيل بعد تصريحات قالت فيها إن العناية الإلهية تعتمد عليها للدفاع عن إسرائيل وحكومتها.

ويرى خبراء القانون أن حيادية نائبة رئيس المحكمة الدولية هي محل شك بعد تصريحاتها الأخيرة.

وجاء في التقرير أن جوليا سيبوتندي، القاضية الأوغندية في أهم محكمة دولية كانت واضحة في موقفها من شرعية ما تفعله إسرائيل في غزة والضفة الغربية. وعبرت القاضية عن موقفها مرتين في العام الماضي. ففي كانون الثاني/ يناير 2024 وعندما عبر 17 قاضيا في محكمة العدل الدولية عن رأيهم بوجود أدلة “معقولة” عن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية، كانت سيبوتندي القاضية الوحيدة التي صوتت ضد التدابير الستة المؤقتة الصادرة عن المحكمة. وبعد ستة أشهر، كانت الصوت المخالف الوحيد عندما خلصت هيئة من 15 قاضيا إلى أن احتلال إسرائيل المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية “غير قانوني”. وواجهت انتقادات بسبب مواقفها، بما في ذلك من حكومتها. وقد تحدثت سيبوتيندي علنا عن هذه القضية لأول مرة قبل بضعة أيام، خلال فعالية في كنيسة واتوتو في كامبالا.

عندما عبر 17 قاضيا في محكمة العدل الدولية عن رأيهم بوجود أدلة “معقولة” عن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية، كانت سيبوتندي القاضية الوحيدة التي صوتت ضد التدابير الستة المؤقتة الصادرة عن المحكمة

وواجهت انتقادات بسبب مواقفها، بما في ذلك من حكومتها. وتحدثت سيبوتندي علنا عن هذه القضية لأول مرة قبل بضعة أيام، خلال فعالية في كنيسة واتوتو في العاصمة الأوغندية، كامبالا. وقالت للحاضرين: “هناك الآن حوالي 30 دولة ضد إسرائيل والرب يعتمد عليّ للوقوف إلى جانب إسرائيل. كان العالم كله ضدها، بما في ذلك بلدي”. وأضافت أنها على قناعة راسخة “بأننا في آخر الزمان”، وأن الوضع في الشرق الأوسط من علامات الساعة، ولهذا: “أريد أن أكون على الجانب الصحيح من التاريخ. أنا مقتنعة بأن الوقت ينفد”.

وأثارت التصريحات غير العادية اهتمام الكثيرين وبخاصة خبراء القانون. ونقل موقع “ميدل إيست آي” عن مايكل بيكر، أستاذ القانون والمسؤول القانوني المساعد السابق في محكمة العدل الدولية، قوله: “ليس من الحكمة أبدا أن يعبر قاض من محكمة العدل الدولية عن آرائه الخاصة في قضية أمام الجمهور. والأسوأ من ذلك أن تشير إلى موقفك بأنه “في صف” طرف محدد في القضية”.

ويقسم جميع القضاة عند أداء القسم بممارسة صلاحياتهم “بنزاهة وإخلاص”. وأشار بيكر إلى أن القناعات الدينية الراسخة ليست هي المشكلة، مضيفا أن حس القاضي بالأخلاق أو العدالة، والذي قد يكون مدفوعا بالدين، يمكن أن يرشد أحيانا الممارسة السليمة للسلطة التقديرية القضائية.

وقال: “لكن القانون يضع حواجز ويلزم القضاة بتبرير قراراتهم في إطار القانون، مستندين إلى مصادر قانونية معترف بها”، فـ “المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي تحدد مصادر القانون الدولي ذات الصلة، لا تشمل بالتأكيد كلام الله”.

وقال سيرغيف فاسيلييف، الباحث في القانون الدولي، إنه من غير المعتاد و”المستنكر” أن تتحدث سيبوتندي عن القضايا خارج نطاق الآراء الرسمية المجمع عليها أو التي تكون محل خلاف. وقال لموقع “ميدل إيست آي” إن “مثل هذه التدخلات قد تخلف انطباعا بالتحيز (أو تظهره)، وتثير تساؤلات حتمية حول قدرتهم على إصدار الأحكام بنزاهة”. وأضاف فاسيلييف أنه لا يجب على القاضي التصرف بنزاهة فحسب، بل يجب أن يبدو كـ “مراقب عاقل”. وقال: “مهما كانت قراراتها “واعية” من حيث الضمير، فإن تصريح القاضية سيبوتندي بأن من واجبها الإلهي الوقوف إلى جانب إسرائيل – وهي دولة مدعى عليها في إجراءات قضائية عالقة – يشكك في نزاهتها”. وأضاف: “من الصعب أن نتصور كيف يمكن لمراقب عاقل أن يستنتج خلاف ذلك”.

وأثار موقف القاضية الأوغندية المخالف لإجماع القضاة بشأن لا شرعية الاحتلال الإسرائيلي الانتقادات وله علاقة بمزاعم انتحال.

خلصت هيئة قضائية مؤلفة من 15 قاضيا إلى أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، الذي استمر لعقود، “غير قانوني”، وأن “فصلها شبه الكامل” لسكان الضفة الغربية المحتلة ينتهك القوانين الدولية المتعلقة بـ”الفصل العنصري”

فقد خلصت هيئة قضائية مؤلفة من 15 قاضيا إلى أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، الذي استمر لعقود، “غير قانوني”، وأن “فصلها شبه الكامل” لسكان الضفة الغربية المحتلة ينتهك القوانين الدولية المتعلقة بـ”الفصل العنصري”. وفي حين وافق معظم القضاة على الرأي الاستشاري، رفضت سيبوتندي النتائج. واتهمت لاحقا بنقل رأيها القانوني المخالف مباشرة وبصورة حرفية تقريبا والذي كتبته في 19 تموز/يوليو 2024 من مصادر مؤيدة لإسرائيل، ومقال كتبه مسؤول أمريكي سابق، بالإضافة إلى ويكيبيديا وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وزعمت دراسة اطلع عليها موقع “ميدل إيست آي”، أجراها باحث فلسطيني لكتاب قادم للباحث الأمريكي نورمان فينكلشتاين، أن “ما لا يقل عن 32% من آراء سيبوتندي المعارضة مسروقة”.

وقال بيكر: “في ضوء اتهامات الانتحال، ستعزز تعليقات القاضية سيبوتندي المذكورة الاعتقاد بأنها مصممة على تحقيق نتائج معينة، بغض النظر عن القانون أو الأدلة الواقعية المعروضة على المحكمة”. وأشار فاسيلييف إلى أن آراء سيبوتندي، عندما تم التعبير عنها في الرأي القانوني، أثارت بالفعل جدلا “بسبب مزاعم موثوقة بالانتحال والاعتماد على مصادر مشكوك في جودتها وقبولها”. وأضاف أن “تصريحاتها في كنيسة واتوتو تضع موقفها المعارض في إطار أيديولوجي أوسع، مما يعزز تصورات التحيز”.

وهناك أسئلة حول التداعيات التي ستواجه القاضية الأوغندية وموقفها المتحيز من إسرائيل.

ونقل الموقع عن جولييت ماكنتير، المحاضرة في القانون بجامعة جنوب أستراليا، قولها إن تحديد الطرف المناصر مسبقا قد يخالف القسم المؤدى بموجب المادة 20 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وقالت ماكنتير، التي تركز أبحاثها للدكتوراه على قواعد وإجراءات محكمة العدل الدولية: “من المحتمل أن تتخذ المحكمة إجراءاتٍ لتنحيتها، بموجب المادة 24”.

مشيرة إلى أن رئيس محكمة العدل الدولية حاليا، يوجي إيواساوا، يمكنه أن يطلب من أحد أعضاء المحكمة عدم النظر في قضية معينة إذا لزم الأمر لسبب خاص. و”إذا رفض القاضي التنحي، يمكن تسوية الأمر بقرار من المحكمة”. وقالت ماكنتير: “يجوز للقضاة أيضا الإعفاء من القضية بسبب تضارب محتمل في المصالح أو عدم الحياد”. وأضافت أن المادة 48 تُخول المحكمة إصدار أوامر بشأن سير القضية، والتي يمكن أن تشمل شكاوى مقدمة من أحد الأطراف بشأن مشاركة قاض محدد.

وأشارت: “حدث هذا في قضية الرأي الاستشاري لناميبيا، حيث سعت جنوب إفريقيا إلى إقالة القاضي ظفر الله خان بزعم “تحيزه” ضد جنوب إفريقيا. ولم يفلحوا في ذلك”. بدوره علق كينيث روث، المحامي الأمريكي الذي شغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” لما يقرب من ثلاثة عقود، تشير تعليقات سيبوتندي إلى أنها “لا تتحلى بالموقف المحايد في قضية إسرائيل الذي يفترض أن يتحلى به القضاة” و”تشير تعليقات سيبوتندي إلى أن معتقداتها الشخصية قد تجعلها غير قادرة على تقييم سلوك إسرائيل في غزة بموضوعية، وفي هذه الحالة عليها التنحي عن الإجراءات”، كما قال لموقع ميدل إيست آي.

وأشار بيكر إلى أن محكمة العدل الدولية لديها بالفعل منتقدون يرونها غير فعالة ومسيسة و”من المفهوم أن محكمة العدل الدولية مترددة للغاية في إجبار قاض على عدم النظر في قضية معينة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تقاليد المحكمة القوية في العمل الجماعي”. وأضاف أنه بينما يتنحى القضاة عن القضايا بانتظام، فإنه لا يعرف بقضية كان التنحي فيها نتيجة لضغط من رئيس محكمة العدل الدولية أو أحد أطرافها. وقال بيكر: “على الرغم من أن تعليقات القاضية سيبوتندي تبدو غير لائقة تماما، فإن أفضل مسار للمحكمة في هذه القضية قد يكون عدم فعل أي شيء. بدلا من تعريض نفسها لاتهامات سوء النية بالتحيز التي قد تُوجه لاحقا إلى قضاة آخرين”.

وعلق فاسيلييف أن تعليقات سيبوتندي قد لا تسبب عواقب رسمية، بل ستلحق ضررا بالسمعة، سواء من حيث حجم مساهمات القاضية الأوغندية في القضايا ذات الصلة، أو بمحكمة العدل الدولية ككل. وأضاف: “هذا ليس الاهتمام الذي تحتاجه المحكمة (أو أي هيئة قضائية دولية أخرى). هذا أمر مؤسف، وعلى حد علمي، غير مسبوق في محكمة العدل الدولية”.