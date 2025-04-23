 بعد حصوله على الراحة.. رونالدو يوجه اهتمامه نحو الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مع النصر السعودي

الرياض: حصل كريستيانو رونالدو على الراحة، والآن يعيد تركيزه واهتمامه نحو الفوز بأول لقب كبير في السعودية.

ورغم أنه قام بتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي بتسجيله 35 هدفا، وتصدره قائمة الهدافين في الموسم الحالي، إلا أن رونالدو (40 عاما) لم يحقق أي لقب منذ انضمامه إلى النصر في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

ويوم السبت المقبل، سيقود النصر أمام فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتوقع أن يعبر النصر، الذي لم يفز بلقب البطولة القارية، للدور قبل النهائي، وتحديدا بعد إراحة رونالدو من مباراة الفريق هذا الأسبوع أمام ضمك والتي فاز بها النصر.

وحتى بدون رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، يملك ستيفانو بيولي، مدرب النصر، تشكيلة مليئة بالنجوم تحت تصرفه، تضم جون دوران الذي تم التعاقد معه من أستون فيلا في يناير/ كانون الثاني مقابل أكثر من 100 مليون دولار، والنجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق، والمدافع الدولي الإسباني إيمريك لابورت.

ويملك النصر أفضلية اللعب على أرضه، حيث تقام جميع مباريات الأدوار الإقصائية في مدينة جدة.

وقال بيولي أمس الثلاثاء: “الآن ينصب تركيزنا على آسيا. كنا نتدرب بقوة للاستعداد لها، وأنا راض عن أداء اللاعبين”.

وكان يوكوهاما خسر المباراة النهائية الموسم الماضي، ولكنه يعاني في المركز الأخير بالدوري الياباني، بعدما حصد نقطتين فقط من آخر سبع مباريات.

وأقال الفريق الياباني الأسبوع الماضي مدربه ستيف هولاند، مساعد غاريث ساوثغيت، المدير الفني للمنتخب الإنكليزي السابق، بعد أربعة أشهر من تعيينه.

وذكر النادي في بيان: “لملء الفراغ، سيتولى الأسترالي باتريك كيسنورو تدريب الفريق بشكل مؤقت في الوقت الحالي”.

وفي المقابل، فإن الغريم التقليدي للنصر، الهلال، توج بأربعة ألقاب في آسيا وسيواجه يوم الجمعة فريق قوانغتشو الكوري الجنوبي، الذي يسجل ظهوره الأول في البطولة.

وكان الهلال أفضل من حقق نتائج في مرحلة الدوري، وبما أنه على الأرجح لن يتمكن من اللحاق بنادي الاتحاد في صدارة الدوري السعودي للمحترفين، فإن تركيزه هو الآخر سيكون منصبا على حصد لقبه القاري الخامس.

وقال خورخي خيسوس، مدرب الهلال: “التتويج بدوري أبطال آسيا هو حلم شخصي بالنسبة لي، حيث إنني لم أحصد هذا اللقب مع الفريق. كما أنه أيضا حلم الجماهير ورئيس النادي، وسنواصل اللعب للفوز بكل المباريات”.

ويرغب الأهلي، الفريق السعودي الثالث المشارك في البطولة، والذي وصل للنهائي مرتين، في التتويج باللقب على ملعبه في جدة يوم 3 مايو/ أيار المقبل. ولكن في البداية عليه أن يفوز في مباراة دور الثمانية أمام بوريرام يونايتد التايلندي.

وستكون المباراة الوحيدة من المباريات الأربع لدور الثمانية التي لا يوجد بها فريق سعودي ستقام يوم الأحد، عندما يلتقي السد القطري مع كاواساكي فرونتال الياباني الذي يبحث عن أول ألقابه.

(أ ب)