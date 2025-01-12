بعد خسائر فادحة.. الجيش الإسرائيلي يغير أساليب القتال في شمال غزة

القدس: كشفت صحيفة معاريف العبرية، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي بدأ يغير أساليب القتال في بيت حانون شمالي قطاع غزة بعد خسائر فادحة مُني بها السبت في معركة هناك.

ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 عسكريين، أحدهم ضابط احتياط يخدم في كتيبة (79) التابعة للواء المدرع “همحتس”، فيما ينتمي القتلى الآخرون إلى لواء النخبة “ناحال”، وإصابة 6 آخرين، بينهم اثنان بجروح خطيرة، جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون، وفق صحيفة “معاريف”.

وقالت الصحيفة: “هذه الحادثة دفعت فرقة غزة إلى إجراء تحقيق سريع وتغيير أسلوب عمل وحركة القوات في منطقة القتال”.

وذكرت أن “هدف القوات هو تدمير آخر كتيبة لحماس في شمال قطاع غزة”، وادعت أن مقاتلي حماس “يعلمون أنه ليس لديهم مكان للهروب، لذا فإن معظمهم يقاتلون ضد قوات الجيش الإسرائيلي”.

وأضافت: “تعتبر المناورة البرية في بيت حانون حيوية لاستعادة الأمن” إلى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة في الشمال ومدينة سديروت.

وأوضحت أنه “منذ بدء المناورة قبل أكثر من أسبوعين، قُتل 11 مقاتلا إسرائيليا وجُرح نحو عشرين آخرين”.

وقالت إنه مع عودة الجيش الإسرائيلي إلى بيت حانون بعد نحو عام من الاجتياح البري السابق للمنطقة، وجد حركة حماس وهي تحاول إعادة تنظيم صفوفها هناك.

وأردفت الصحيفة أن مقاتلي حماس “انتظروا واستعدوا لوصول الجيش الإسرائيلي مرة أخرى إلى بيت حانون”.

وشملت استعدادات حماس وفق ادعاء الصحيفة “وضع مئات أو ربما آلاف الكاميرات في مناطق مختلفة لرصد تحركات قوات الجيش الإسرائيلي، وتفخيخ مئات المنازل وتفخيخ الممرات بالقنابل المزروعة على جانبي الطريق، وإعداد المخابئ لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات وقنص القوات”.

وقررت “فرقة غزة” في أعقاب الحادث السبت “اتخاذ عدد من الخطوات، بما في ذلك إطلاق المزيد من النيران قبل كل تحرك للقوات البرية، وفتح المحاور باستخدام الطائرات المسيرة وليس الجرافات فقط”، وفق المصدر ذاته.

وقالت الصحيفة إن الهدف هو الكشف عن المتفجرات من الجو، باستخدام الأنظمة الحرارية، وتحديد أماكن الكاميرات التي يستخدمها مقاتلو حماس لإعداد الكمائن.

وأفادت أن الجيش الإسرائيلي يعتزم تغيير روتين تحرك القوات بشكل مستمر ليجعل من الصعب على مقاتلي حماس الاستعداد لمهاجمتها، واللجوء إلى التحركات الليلية، “التي يتمتع فيها الجيش الإسرائيلي بالأفضلية”، على حد قول “معاريف”.

(الأناضول)