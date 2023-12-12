رياضة | كرة قدم عالمية

بعد دعوات لمقاطعتها.. “بوما” تنهي رعايتها لمنتخب دولة الاحتلال

12 - ديسمبر - 2023

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برلين: قال المتحدث باسم شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية اليوم الثلاثاء، إنها ستنهي رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم العام المقبل.

وأضاف المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني: “بينما وقّع منتخبان وطنيان حديثا بينهما فريق جديد، سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا العام، ستنتهي في 2024 عقود بعض الاتحادات الوطنية مثل إسرائيل وصربيا”.

وتابع المتحدث أن الشركة اتخذت هذا القرار في 2022 كجزء من استراتيجيتها الجديدة “أقل- أكبر- أفضل” والتي تتماشى مع الجداول الزمنية لتصميم وتطوير قمصان الفريق.

وأعلنت صحيفة “فايننشيال تايمز” في البداية هذا القرار.

وكانت دعوات المقاطعة التي يقودها الفلسطينيون قد دعت لمقاطعة شركة الملابس الرياضية بسبب رعايتها للمنتخب الإسرائيلي.

ومع ذلك زادت دعوات المقاطعة قوة وامتدت لتشمل المزيد من الشركات والمنتجات عقب الاعتداء العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

(رويترز)

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  1. يقول Bugatti:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 9:32 ص

    لسنا مجبرين أن نقوم بمواجهة عسكرية مع النازيون الجدد قتلت الأطفال.
    المقاطعة تجعلهم يرفعوا الراية البيضاء.

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  2. يقول Amir:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 11:51 ص

    لا يكفي … قاطعوا الماركات العالمية فأغلبهم صهيونيون
    اشتروا الماركات المحلية حتى لو كانت أقل جودة و اجعلوها لله

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  3. يقول Abid:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 4:19 م

    لتكفر puma عن اخطاءها يجب عليها الإعلان عن اسفها علنا ورعايه المنتخب الفلسطيني والجزائري، و العراقي، و اللبناني، و الأردني و الصومالي، و الموريتاني والباكستاني والاندونسي.

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