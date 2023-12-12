بعد دعوات لمقاطعتها.. “بوما” تنهي رعايتها لمنتخب دولة الاحتلال

برلين: قال المتحدث باسم شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية اليوم الثلاثاء، إنها ستنهي رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم العام المقبل.

وأضاف المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني: “بينما وقّع منتخبان وطنيان حديثا بينهما فريق جديد، سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا العام، ستنتهي في 2024 عقود بعض الاتحادات الوطنية مثل إسرائيل وصربيا”.

وتابع المتحدث أن الشركة اتخذت هذا القرار في 2022 كجزء من استراتيجيتها الجديدة “أقل- أكبر- أفضل” والتي تتماشى مع الجداول الزمنية لتصميم وتطوير قمصان الفريق.

وأعلنت صحيفة “فايننشيال تايمز” في البداية هذا القرار.

وكانت دعوات المقاطعة التي يقودها الفلسطينيون قد دعت لمقاطعة شركة الملابس الرياضية بسبب رعايتها للمنتخب الإسرائيلي.

ومع ذلك زادت دعوات المقاطعة قوة وامتدت لتشمل المزيد من الشركات والمنتجات عقب الاعتداء العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

(رويترز)