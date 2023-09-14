بعد رحلتي روسيا والصين.. الرئيس الجزائري يتوجه لأمريكا لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الجزائر- “القدس العربي”:

رغم أن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الولايات المتحدة هذا الشهر، تدخل في سياق المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن توقيتها الذي يلي زيارتي روسيا والصين، يشير إلى حرص جزائري على إحداث التوازن في علاقاتها بين الشرق والغرب.

ما يؤكد ذلك، أن الزيارة وهي الأولى لتبون منذ صعوده للرئاسة نهاية 2019، أكثر من مجرد حضور لاجتماع الجمعية العامة، هو أن السفيرة الأمريكية هي من أعلنت عنها بنفسها خلال استقبال خصها به الرئيس الجزائري يوم الأربعاء، وهو ما يعني وجود بعدٍ ثنائي في الزيارة، في ظل ما عرفته العلاقات مؤخرا من زخم بعد عقد ندوة الحوار الاستراتيجي، وترقب تنظيم منتدى الأعمال الجزائري الأمريكي في واشنطن.

ومما قالته السفيرة إليزابيث مور أوبين في تصريحها عقب الاستقبال، أن العلاقات بين البلدين في مرحلة “قوة”، معبرة عن امتنان بلادها “للجهود الجبارة التي تبذلها الجزائر من أجل الوقوف إلى جانب دول الجوار، خاصة ما تعلق بالكوارث التي خلفت آلاف الضحايا”.

وأضافت أنها تمنّت للرئيس تبون، رحلة مثمرة ومريحة إلى نيويورك في إطار مشاركته في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة”، مؤكدة أن بلادها “مستعدة للعمل مع الجزائر خلال عضويتها في مجلس الأمن الأممي ومجلس حقوق الإنسان”.

وأشارت إلى أنه تم خلال اللقاء التطرق أيضا إلى “العلاقات القوية التي تجمع البلدين في الميدان الاقتصادي”، حيث أكدت للرئيس الجزائري أن “إطلاق خط مباشر من الجزائر العاصمة إلى نيويورك، من شأنه أن يقوي العلاقات الاقتصادية والسياحة بين البلدين، وأيضا العلاقات الثقافية، وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات بالأخص في اللغة الإنجليزية”.

وكانت زيارة تبون لروسيا في حزيران/ يونيو الماضي، وتصريحاته هناك، ثم زيارته بعد ذلك للصين، قد خلفت الكثير من الجدل في الإعلام الغربي الذي حاول بعضه تصنيف الجزائر ضمن المعسكر الروسي. لكن المسؤولين في الجزائر ظلّوا يؤكدون في تصريحاتهم على أن الجزائر تلتزم الحياد حيال الأزمة الروسية الأوكرانية دون أن يمنعها ذلك من إقامة علاقات قوية مع روسيا وباقي الشركاء في العالم الذين لا يتقاسمون بالضرورة النظرة الغربية.

وتوالت بعد ذلك إشارات تفيد بتواصل العلاقة مع الولايات المتحدة في شكلها الطبيعي، حيث تبادل مسؤولو البلدين وجهات النظر على أعلى مستوى، سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو اللقاءات في الجزائر وواشنطن. وقبل شهر، كانت مناسبة الحوار الاستراتيجي بين البلدين التي التقى فيها وزير الخارجية أحمد عطاف، بنظيره الأمريكي أنطوني بلينكن، وأكد أن العلاقات بأبعادها الثلاث، الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي ومجال الدفاع والأمن، تتطور بوتيرة جد مريحة.

ومع التطور السريع للأحداث، جاءت أزمة النيجر لتضفي مزيدا من التقارب على علاقات البلدين، بالنظر لتقارب موقفهما الداعم لإعادة الشرعية عبر الحل السياسي، وهو ما أضعف موقف قوى أخرى في المنطقة، خاصة فرنسا، التي كانت ترغب بالتدخل العسكري وتراهن على استقطاب الولايات المتحدة لصفها، كونها دولة لها قواعد عسكرية في النيجر وقادرة على إحداث الفارق.

وفي سياق التنسيق بين البلدين، كان الفريق أول سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، قد تلقى مكالمة من قبل مدير الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز، وذلك في أول مرة يتواصل فيها المسؤولان بشكل مباشر ومعلن عنه. وذكرت أن الطرفين تطرقا إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التنسيق بين البلدين في المجال الأمني، وأعربا عن ارتياحهما لمستوى التنسيق الأمني المحقق، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.

من جانب آخر، وفي ظل الحاجة الجزائرية الملحّة لاستقطاب الاستثمارات، بات الشق الاقتصادي حاضرا في زيارات تبون لمختلف الدول في السنتين الأخيرتين. وضمن هذا التوجه، كان وزير الخارجية الجزائري قد دعا رجال الأعمال في الولايات المتحدة للانفتاح على السوق الجزائرية التي تقدم مزايا ربحية كبيرة بالنظر لثروات البلاد، وموقعها الذي يعد بوابة لإفريقيا، على أمل رفع وتيرة الاستثمارات الأمريكية التي تظل باعتراف السلطات الجزائرية دون المأمول.

ويمثل قطاع الطاقة اليوم نصيب الأسد من الشراكة بين البلدين بنحو 90% من الاستثمارات الأمريكية، لكن تراهن الجزائر على استقطاب المزيد، خاصة من جانب الشركات الكبرى مثل أكسيدنتال، وشفرون وإكسون موبيل.

وترغب الجزائر، وفق وزارة الطاقة الجزائرية، في تطوير علاقات التعاون بين شركات الطاقة الجزائرية والأمريكية، لا سيما في مجالات المحروقات والبتروكيماويات والطاقات الجديدة والمتجددة، والمناجم. كما دعت الجزائر رجال الأعمال الأمريكيين للاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة وأنظمة الري ومرافق المعالجة الزراعية، وذلك في إطار برنامج الاستصلاح الزراعي في الصحراء الذي يوفر 3 ملايين هكتار جاهزة للاستثمار.