بعد ردها بآية قرآنية على قرار منعها من التمثيل في مصر.. هيفاء وهبي “تحل أزمتها” ـ (صورة)

القاهرة ـ “القدس العربي”:

ذكرت مصادر إعلامية أن الفنانة هيفاء وهبي، نجحت في الغاء قرار منعها من مزاولة مهنة التمثيل داخل مصر، بعدما تواصلت مباشرة مع الشركة صاحبة الشكوى وحصلت على إقرار منها بتسوية النزاع بينهما، وقامت نقابة المهن التمثيلية بإصدار خطاب رسمي موجه إلى نقابة المهن الموسيقية تخطرها فيه بحفظ الشكاوى المقدمة بحق هيفاء وإلغاء قرار منعها من العمل، ولا يزال موقفها من إحياء الحفلات معلقا على نتائج التحقيق المقرر عقده يوم الأحد القادم.

وفي ما اعتبر ردا على قرار منعها، كانت هيفاء وهبي قد قامت بنشر صورة آية قرآنية، على حساباتها على مواقع التواصل كان نصها كالتالي: “ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله”.