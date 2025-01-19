بعد رصده في برشلونة.. دعوى أمام القضاء الإسباني ضد جندي إسرائيلي بتهمة حرب الإبادة

لندن- “القدس العربي”:

تقدمت مؤسسة هند رجب، التي تلاحق جنود الاحتلال الإسرائيليين حول العالم لتقديمهم للعدالة بسبب الجرائم التي ارتكبوها، بدعوى جنائية إلى القضاء الإسباني ضد أحد هؤلاء الجنود بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وذلك وفقًا لما نقلته الصحافة الإسبانية حول هذا الإجرام الذي يتكرر في عدد من الدول باستثناء في العالم العربي.

وتبرز الجريدة الرقمية هافنغتون بوست في نسختها الإسبانية وكذلك الكونفدنسيال هذا الأحد أن المنظمة التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها هي التي تقدمت بالدعوى لدى محاكم مدينة برشلونة بعدما رصدت الجندي الإسرائيلي موري كيسار من لواء جفعاتي يقضي عطلته في هذه المدينة.

وترتكز الشكوى على اعتبار الجندي كيسار ارتكب وشارك في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وتتجلى أفعال هذا الجندي في “انتهاكات منهجية للقانون الدولي الإنساني، واستهداف المدنيين والبنية التحتية لشعب أعزل”.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة هند رجب تحمل اسم الطفلة الفلسطينية ذات الخمس سنوات التي استشهدت في غزة بعد أن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي عائلتها بأكملها في السيارة التي كانوا يستقلونها وقتل أيضًا المسعفين الذين جاءوا لمحاولة إنقاذ حياتها.

وتحث مؤسسة هند رجب، التي تستخدم مختلف أشرطة الجنود الإسرائيليين التي تم تحميلها على شبكات التواصل الاجتماعي كدليل قاطع على هذه الجرائم، السلطات الإسبانية على اتخاذ إجراءات فورية وسريعة من خلال التحقيق مع كيسار واعتقاله لضمان مساءلته. وترى المنظمة غير الحكومية أن تقديم هذه الشكوى خطوة أساسية في مكافحة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وارتفع نشاط هذه المؤسسة التي تواجه جرائم إسرائيل في قطاع غزة، حيث في ظرف وجيز أصبح حوالي ثلاثين جنديًا إسرائيليًا ملاحقا في مختلف دول غربية وأمريكا اللاتينية بتهم جرائم ضد الإنسانية.

وتوجه آلاف من الإسرائيليين الذين يحملون جنسيات أوروبية وعلى رأسهم من فرنسا إلى الأراضي المحتلة للمشاركة في حرب الإبادة، وأصبح وضعهم صعب للغاية، وذلك بسبب إصرار نشطاء حقوقيين من مختلف الدول على محاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة التي ارتكبها الكيان.

وهكذا، ستصبح ملاحقة الجنود الإسرائيليين بسبب جرائم الحرب في الخارج كابوسا حقيقيا لإسرائيل، وسيتسبب لها في الكثير من المشاكل الدبلوماسية مع عدد من الدول.