بعد رصد طائرة مسيرة: إصابة مبنى بشكل مباشر في هرتسليا شمال تل أبيب- (فيديو)

“القدس العربي”: قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء الجمعة، إنه تمت إصابة مبنى بشكل مباشر في هرتسليا شمال تل أبيب بعد الإعلان عن تسلل طائرة مسيرة .

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بوسط إسرائيل بعد رصد تسلل مسيرات معادية.

وأدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء عن هرتسيليا شمال تل أبيب.

أوضح فيديو للمسيرة في سماء تل أبيب pic.twitter.com/4GZkZJ2UrO — صُهيب العصا | SUHEIB ALASSA (@SuAlassa) October 11, 2024

في ليلة عيد الغفران اليهودي، مسيرة أصابت هدفاً في هرتسليا ضمن منطقة تل أبيب الكبرى، والجيش يعلن فشله في اعتراض المسيرة. صحيفة “يديعوت أحرونوت” تحدثت عن انفجار كبير، و”حدتشوت بزمان” تنشر بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة. pic.twitter.com/plsxAU8Ap0 — Tamer | تامر (@tamerqdh) October 11, 2024

ترجمة قدس| من مكان سقوط الطائرة المسيرة في “هرتسيليا” شمال “تل أبيب” قبل قليل. pic.twitter.com/U4jTWpcaqM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 11, 2024

وأعلن الجيش قيامه بمحاولات اعتراض لطائرة مسيرة، وسط البلاد، موضحا أن “التفاصيل قيد الفحص”.

ويقصد بوسط البلاد، منطقة تل أبيب الكبرى، أو “غوش دان”، والتي تتضمن عدة مدن، بينها تل أبيب.

وقال الجيش في بيان مقتضب: “تم تفعيل إنذارات في عدة مناطق وسط البلاد، حول اختراق طائرة معادية، تمت محاولات اعتراض، والتفاصيل قيد الفحص”.

وأضاف: “قد يتم سماع دوي انفجارات إضافية، ناتجة عن عمليات الاعتراض أو سقوط الأجسام”.

واختتم البيان: “يُطلب من الجمهور مواصلة الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية”، والتي تشمل التوجه للملاجئ عند سماع دوي صفارات الإنذار.

بدورها، قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، إنّ الجيش الإسرائيلي اعترض مسيرة واحدة في منطقة هرتسيليا (وسط).

وبعد نحو عشرين دقيقة من انطلاق صفارات الإنذار، أعلن الجيش أن “الحادث انتهى” من دون تفاصيل إضافية.

ولم تشر فرق الإسعاف حتى الآن الى وقوع إصابات.

(وكالات)