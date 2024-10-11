بعد رصد طائرة مسيرة: إصابة مبنى بشكل مباشر في هرتسليا شمال تل أبيب- (فيديو)

“القدس العربي”: قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء الجمعة، إنه تمت إصابة مبنى بشكل مباشر في هرتسليا شمال تل أبيب بعد الإعلان عن تسلل طائرة مسيرة .
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بوسط إسرائيل بعد رصد تسلل مسيرات معادية.
وأدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء عن هرتسيليا شمال تل أبيب.
أوضح فيديو للمسيرة في سماء تل أبيب pic.twitter.com/4GZkZJ2UrO
— صُهيب العصا | SUHEIB ALASSA (@SuAlassa) October 11, 2024
في ليلة عيد الغفران اليهودي، مسيرة أصابت هدفاً في هرتسليا ضمن منطقة تل أبيب الكبرى، والجيش يعلن فشله في اعتراض المسيرة.
صحيفة “يديعوت أحرونوت” تحدثت عن انفجار كبير، و”حدتشوت بزمان” تنشر بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة. pic.twitter.com/plsxAU8Ap0
— Tamer | تامر (@tamerqdh) October 11, 2024
ترجمة قدس| من مكان سقوط الطائرة المسيرة في “هرتسيليا” شمال “تل أبيب” قبل قليل. pic.twitter.com/U4jTWpcaqM
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 11, 2024
وأعلن الجيش قيامه بمحاولات اعتراض لطائرة مسيرة، وسط البلاد، موضحا أن “التفاصيل قيد الفحص”.
ويقصد بوسط البلاد، منطقة تل أبيب الكبرى، أو “غوش دان”، والتي تتضمن عدة مدن، بينها تل أبيب.
وقال الجيش في بيان مقتضب: “تم تفعيل إنذارات في عدة مناطق وسط البلاد، حول اختراق طائرة معادية، تمت محاولات اعتراض، والتفاصيل قيد الفحص”.
وأضاف: “قد يتم سماع دوي انفجارات إضافية، ناتجة عن عمليات الاعتراض أو سقوط الأجسام”.
واختتم البيان: “يُطلب من الجمهور مواصلة الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية”، والتي تشمل التوجه للملاجئ عند سماع دوي صفارات الإنذار.
بدورها، قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، إنّ الجيش الإسرائيلي اعترض مسيرة واحدة في منطقة هرتسيليا (وسط).
وبعد نحو عشرين دقيقة من انطلاق صفارات الإنذار، أعلن الجيش أن “الحادث انتهى” من دون تفاصيل إضافية.
ولم تشر فرق الإسعاف حتى الآن الى وقوع إصابات.
(وكالات)
تسلم الأيادي.
استبق الخونة والذي ارجوا ان يتجاوزوا هذا التعليق حيث هم العدو اللدود قبل الكيان المسخ.
حتى لو لم تقتل او تخدش هذه الدرون صهيوني واحد فسيحصل هذا لاحقا، كما ضربت الصواريخ العراقية في الجولان من عدة أيام وقتلت جنديين صهيونيين بعد كثير من المحاولات السابقة.
يكفي هزيمة بني صهيون بالرعب والهلع فهذا سيفرغ الكيان بدون إصدار امر إخلاء.
هرتسيليا للعلم من أجمل المدن في اسراءيل وهي سكن أغنياء القوم وبها سفارات وسفراء.
نزول هذه المسيرة في عز دار الكيان هو فشل ذريع للكلب السفاح قاتل النساء والأطفال نتانياهو، وتكذيب له في كل ما يتفوه به بالعبري والإنجليزي وإحراج له امام السفارات الأجنبية ودولها والتي يتم القصف في منتصفها.
طوبى لحزب الله والنصر باذن الواحد الوحد حليف المقاومة العربية بكافة تشكيلاتها وأماكنها بدون تفرقة وبدون طائفية قذرة .
إنني أستغرب كما يستغرب العالم أن حزب الله وإيران والعرب أجمعين لم يقوموا بالإنتقام من العدو الإسرائيلي لغاية الآن لحجم العدوان والإجرام وإغتيالات القادة كما هو مفروض ومتوقع. يجب أن تصب على إسرائيل حمم الجحيم لكي يدفعوا الثمن ويتعلموا الدرس ويرتدعوا. بدون ذلك فإن هذا العدو سوف يمعن في إجرامه وحقده وساديته وبطشه بلبنان وفلسطين والعرب أجمعين. لقد حان الوقت لدخول الحرب ومجابهة الحرب التي يشنها هذا العدو بحرب مماثلة. ماذا ننتظر؟
لو شارك حزب الله حماس في هجوم 7أكتوبر لأكیذ كان نصر الله الآن حیا یرزق یصلي مع هنیۃ في المسجذ الأقصی ! للأسف انها الطاٸفیۃ !