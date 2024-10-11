سياسة | دولي

بعد رصد طائرة مسيرة: إصابة مبنى بشكل مباشر في هرتسليا شمال تل أبيب- (فيديو)

11 - أكتوبر - 2024

لقطة شاشة

حجم الخط
3

“القدس العربي”: قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء الجمعة، إنه تمت إصابة مبنى بشكل مباشر في هرتسليا شمال تل أبيب بعد الإعلان عن تسلل طائرة مسيرة .

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بوسط إسرائيل بعد رصد تسلل مسيرات معادية.

وأدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء عن هرتسيليا شمال تل أبيب.

وأعلن الجيش قيامه بمحاولات اعتراض لطائرة مسيرة، وسط البلاد، موضحا أن “التفاصيل قيد الفحص”.

ويقصد بوسط البلاد، منطقة تل أبيب الكبرى، أو “غوش دان”، والتي تتضمن عدة مدن، بينها تل أبيب.

وقال الجيش في بيان مقتضب: “تم تفعيل إنذارات في عدة مناطق وسط البلاد، حول اختراق طائرة معادية، تمت محاولات اعتراض، والتفاصيل قيد الفحص”.

وأضاف: “قد يتم سماع دوي انفجارات إضافية، ناتجة عن عمليات الاعتراض أو سقوط الأجسام”.

واختتم البيان: “يُطلب من الجمهور مواصلة الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية”، والتي تشمل التوجه للملاجئ عند سماع دوي صفارات الإنذار.

بدورها، قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، إنّ الجيش الإسرائيلي اعترض مسيرة واحدة في منطقة هرتسيليا (وسط).

وبعد نحو عشرين دقيقة من انطلاق صفارات الإنذار، أعلن الجيش أن “الحادث انتهى” من دون تفاصيل إضافية.

ولم تشر فرق الإسعاف حتى الآن الى وقوع إصابات.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول الجنتلمان:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 8:57 م

    تسلم الأيادي.
    استبق الخونة والذي ارجوا ان يتجاوزوا هذا التعليق حيث هم العدو اللدود قبل الكيان المسخ.
    حتى لو لم تقتل او تخدش هذه الدرون صهيوني واحد فسيحصل هذا لاحقا، كما ضربت الصواريخ العراقية في الجولان من عدة أيام وقتلت جنديين صهيونيين بعد كثير من المحاولات السابقة.
    يكفي هزيمة بني صهيون بالرعب والهلع فهذا سيفرغ الكيان بدون إصدار امر إخلاء.
    هرتسيليا للعلم من أجمل المدن في اسراءيل وهي سكن أغنياء القوم وبها سفارات وسفراء.
    نزول هذه المسيرة في عز دار الكيان هو فشل ذريع للكلب السفاح قاتل النساء والأطفال نتانياهو، وتكذيب له في كل ما يتفوه به بالعبري والإنجليزي وإحراج له امام السفارات الأجنبية ودولها والتي يتم القصف في منتصفها.
    طوبى لحزب الله والنصر باذن الواحد الوحد حليف المقاومة العربية بكافة تشكيلاتها وأماكنها بدون تفرقة وبدون طائفية قذرة .

    رد
  2. يقول ممدوح حقي:
    أكتوبر 12, 2024 الساعة 1:41 ص

    إنني أستغرب كما يستغرب العالم أن حزب الله وإيران والعرب أجمعين لم يقوموا بالإنتقام من العدو الإسرائيلي لغاية الآن لحجم العدوان والإجرام وإغتيالات القادة كما هو مفروض ومتوقع. يجب أن تصب على إسرائيل حمم الجحيم لكي يدفعوا الثمن ويتعلموا الدرس ويرتدعوا. بدون ذلك فإن هذا العدو سوف يمعن في إجرامه وحقده وساديته وبطشه بلبنان وفلسطين والعرب أجمعين. لقد حان الوقت لدخول الحرب ومجابهة الحرب التي يشنها هذا العدو بحرب مماثلة. ماذا ننتظر؟

    رد
  3. يقول Hamid:
    أكتوبر 12, 2024 الساعة 8:27 ص

    لو شارك حزب الله حماس في هجوم 7أكتوبر لأكیذ كان نصر الله الآن حیا یرزق یصلي مع هنیۃ في المسجذ الأقصی ! للأسف انها الطاٸفیۃ !

    رد

أخبار ذات صلة

العثور على رفات بشرية بعد هجوم لأسماك القرش قبالة سواحل تل أبيب
22 - أبريل - 2025
“الحوثي” تعلن استهداف “هدف عسكري” إسرائيلي في تل أبيب بطائرة مسيّرة- (فيديو)
4 - أبريل - 2025
كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية صوب تل أبيب
20 - مارس - 2025
إجلاء نتنياهو من الكنيست وإصابة 13 إسرائيليا أثناء التوجه للملاجئ في أعقاب إطلاق صاروخ من اليمن
20 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية