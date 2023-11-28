بعد رفضه احتساب ركلة جزاء لصالحه.. رونالدو “النزيه” حديث العالم- (فيديو)

الرياض: ضرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واحدة من أروع صور النزاهة واللعب النظيف في ملاعب كرة القدم، بعدما رفض قرار الحكم باحتساب ضربة جزاء له خلال مباراة فريقه النصر السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وفي الدقيقة الثانية من اللقاء ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، يوم الإثنين، سقط رونالدو داخل منطقة جزاء الفريق الإيراني بعد احتكاك مع مدافع بيرسبوليس ليطلق الحكم صافرته معلنا عن ضربة جزاء للنصر.

وفور احتساب ضربة الجزاء، ركض رونالدو نحو الحكم حيث أشار له أنه لا وجود لضربة جزاء، وأن لاعب الفريق الإيراني لم يعرقله، حيث إنه تعثر خلال محاولة سيطرته على الكرة وهو ما أظهرته الإعادة التلفزيونية.

🔔📷#لقطة_اليوم | بعد أقل من دقيقتين من انطلاق لقاء النصر وبيرسبوليس احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نجم الفريق السعودي كريستيانو رونالدو لكن قائد المنتخب البرتغالي طالب الحكم بإلغاء ركلة جزاء قبل التحقق من الأمر عبر تقنية الفيديو pic.twitter.com/SvkcRlUzzV — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 27, 2023

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي حول العالم لقطة رونالدو “الرائعة” حيث تغنت الجماهير العالمية بـ”أخلاق” الأسطورة البرتغالي والذي ضرب أحد أروع الأمثلة للأخلاق الرياضية في الملاعب.

وغادر رونالدو المباراة بعد تعرضه للإصابة بكدمة في الرقبة في الدقيقة 78، وذلك قبل 4 أيام من قمة الدوري السعودي للمحترفين أمام غريمه الهلال المتصدر.

وتعادل النصر سلبيا مع ضيفه بيرسبوليس، على ملعب “الأول بارك” ليضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، متصدرا للمجموعة الخامسة.

واضطر “العالمي” لاستكمال اللقاء في ظل نقص عددي بصفوفه منذ الدقيقة 17 بعد طرد علي لاجامي مدافع الفريق بالبطاقة الحمراء المباشرة عقب تدخله العنيف ضد ميلاد سارلاك لاعب بيرسبوليس.

نزاهة #رونالدو ستبقى للتاريخ الأسطورة كرستيانو يخبر الحكم بـأنه لا يستحق ضربة الجزاء بعد أن احتسبها الحكم#الديربي pic.twitter.com/wZ8MvV5wtW — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) November 27, 2023

وبذلك رفع النصر رصيده إلى 13 نقطة متصدرا، فيما حل الفريق الإيراني ثانيا بـ8 نقاط مع تبقي جولة وحيدة على ختام دور المجموعات.

ويحل النصر ضيفا على استقلال دوشنبه الطاجيكي، فيما يستقبل بيرسيبوليس الإيراني، نظيره الدحيل القطري يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في ختام مباريات المجموعة.

لفتة رائعة من رونالدو ودرس في الروح الرياضية 👏👏👏👏 pic.twitter.com/V60oObKqG5 — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) November 27, 2023

‏(وكالات)‏‎ ‎‏