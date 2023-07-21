بعد رفض تزويجه بفرنسية.. ترحيل شاب جزائري إلى بلده

باريس- “القدس العربي”:

بعد حوالي أسبوع من رفض روبير مينار، عمدة بلدية “بيزييه” الفرنسية تَزويج شاب جزائري بمواطنة فرنسية تكبره بستّ سنوات، قررت السلطات الفرنسية المعنية ترحيل الشاب يوم أمس الخميس إلى بلده الجزائر، بعد ثلاثة أيام من وضعه بأحد مراكز الاحتجاز.

الشاب الجزائري، الخاضع لإلزامية مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، والبالغ من العمر 23 عاماً، كان مقرراً أن يعقد قرانه، يوم الـ7 من يوليو الجاري في مدينة “بيزييه”، بشابة فرنسية تبلغ من العمر 29 عاماً. لكن عمدة المدينة اليميني المتطرف رفض تزويجهما، مشككا في أن زواجهما “أبيض” (أي زواج مصلحة من أجل أن يحصل الشاب الجزائري على بطاقة إقامة فرنسية)، على الرغم من أن القانون لا يخوله فعل ذلك.

Robert Ménard : « Un type connu des services de police (…) qui fait l’objet d’une OQTF. Je vais être obligé de le marier. Non, je ne le marierai pas ! Comment peut-on être obligé de marier des gens en situation illégale qu’on veut foutre dehors ? »pic.twitter.com/6YO8JscYRC — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) July 6, 2023

رداً على قرار طرد الشاب وترحيله إلى وطنه، رحب العمدة روبير مينار بالخطوة، قائلا: “لقد انتصر المنطق والمسار السليم.. بل أود أن أقول إن الأخلاق انتصرت”، وذلك في مقابلة مع قناة BFMTV الفرنسية، مشيداً بقرار محافظ الشرطة طرد الشاب.

وأضاف قائلا: “كانوا سيُجبرونني على تزويج شخص يفترض أنه يتعين عليه مغادرة الأراضي الفرنسية”، في إشارة إلى (OQTF) التي كان يخضع لها الشاب الجزائري.. دوري هو رفض تزويج شخص في وضع غير نظامي وقانوني في هذا البلد. (…) قررت أن أفعل ذلك على الرغم من الدعاوى القضائية”.

Mariage refusé à Béziers: "Enfin, le bon sens a gagné", se félicite Robert Ménard pic.twitter.com/Nkr2pYyFvg — BFMTV (@BFMTV) July 20, 2023

من الناحية القانونية، فإن عمدة بلدية “بيزييه” كان يجب عليه تزويج هذين الشابين الجزائري والفرنسية مدنياً، كونهما احترما المسطرة القانونية، وإخطاره بالزواج في التوقيت المناسب.

علاوة على ذلك، فإن المادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والمواطنين تنص على أنه لا يوجد ما يمنع مهاجرين يعيشان في بلد بشكل غير قانوني (من دون إقامة) من الزواج. وتنص هذه المادة نفسها، أيضاً، على أنه “من المستحيل منع شخص من الزواج بحجة دينه أو لون بشرته أو وضعه في نظر إدارة البلد الذي يعيش فيه”.