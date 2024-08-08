بعد رفض طلبها باللعب في القدس.. فلسطين تختار ماليزيا مكانا لمباراتها مع الأردن في تصفيات كأس العالم 

رام الله- “القدس العربي”:

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الخميس، اختيار ماليزيا ملعبا بيتيا لمباراة فلسطين والأردن المقررة يوم 10 أيلول/ سبتمبر المقبل، لحساب الجولة الثانية من منافسات الدور الحاسم لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستهل المنتخب الفلسطيني مشواره في التصفيات باختبار صعب أمام كوريا الجنوبية في 5 أيلول/ سبتمبر، على استاد “سيول كأس العالم”، قبل أن يواجه “النشامى” الأردنيين.

وقال اتحاد الكرة الفلسطيني في بيان أصدره اليوم، إنه تلقى رسالة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الدولي “فيفا” بشأن “المباريات البيتية لمنتخبنا الوطني في المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وتم إعلامنا من خلالها بعدم إمكانية لعب مبارياتنا البيتية في فلسطين”.

🚨🚨🚨

بيان من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بخصوص الملعب البيتي لمباراة منتخبنا الوطني مع شقيقه الأردني ضمن تصفيات كأس العالم 2026.#فلسطين #الفدائي_إلى_المونديال #FIFAWorldCup pic.twitter.com/b7kBfOTyRX — الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (@PSFA28) August 8, 2024

وأضاف أنه “بناء على هذه الرسالة، اخترنا دولة ماليزيا كملعب بيتي لمنتخبنا في مباراته أمام شقيقه الأردني يوم 10 سبتمبر 2024”.

وعزا الاتحاد الفلسطيني اختيار ماليزيا “بسبب قربها الجغرافي من مكان مباراتنا الأولى أمام كوريا الجنوبية”، وكذلك لأنها “لا تنافس على مقعد مؤهل لكأس العالم في هذه المرحلة، وبالتالي فإن قرارنا يضمن العدالة والاحترام تجاه المنتخبات الأخرى في مجموعتنا، وكي لا نقاسمها جماهيرها ومشجعيها على أراضيها”.

وأكد “أننا سنواصل النضال للعب مبارياتنا البيتية في القدس، حيث نؤمن أن هذا حقنا وحق جماهيرنا في تشجيع منتخبهم الوطني”.

وفي رسالة اطلعت عليها “القدس العربي”، أرجع الاتحادان الآسيوي والدولي، السبب في طلب اختيار ملعب محايد من جانب الاتحاد الفلسطيني، إلى الأوضاع الأمنية الخطرة في الأراضي الفلسطينية.

الفدائي الفلسطيني، استقر في المجموعة الثانية بالتصفيات، إلى جانب كوريا الجنوبية، الأردن، العراق، عُمان، والكويت.

ومنذ خمسة أعوام، لم يلعب منتخب فلسطين على أرضه وبين جماهيره، حيث كانت مواجهة المنتخب السعودي في 15 أكتوبر 2019، آخر مباراة لعبها “الفدائي” على ملعب فيصل الحسيني بالقدس، وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وفي الدور السابق من التصفيات الآسيوية، لعب المنتخب الفلسطيني جميع مبارياته البيتية خارج قواعده. فقد واجه منتخبي أستراليا وبنغلاديش على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت. كما خاض مباراة بيتية أخرى أمام لبنان على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت منتخبات الأردن، عمان، العراق، الكويت، قد أكدت في بيانات سابقة استعدادها للعب في القدس، ضمن تأييدها لحق المنتخب الفلسطيني باللعب على أرضه. لكن الرسالة الأخيرة من الاتحاد الآسيوي والدولي، جاءت بعكس ذلك. ولهذا، بات في حكم المؤكد أن “الفدائي” سيخوض أيضا كل مبارياته البيتية في هذه المرحلة بعيدا عن معقله ومشجعيه.