سياسة | عربي | سوريا

بعد رفع العقوبات.. دموع الفرح تغلب وزير سوري أثناء بث مباشر- (شاهد)

14 - مايو - 2025

حجم الخط
3

دمشق: لم يتمالك وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار، دموعه خلال ظهوره في بث مباشر، فرحا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن بلده.

وفي مداخلة مباشرة تلفزيونية مساء الثلاثاء، وصف الوزير السوري قرار ترامب بأنه “قرار الحق الذي انتظره ملايين السوريين والعالم بأسره”.

وأضاف أنه “قرار الإنصاف والعدل والإنسانية”.

وأعرب الشعار عن شكره للسعودية، وقطر وتركيا لدورهم في صدور هذا القرار.

في هذه الأثناء، لم يتمالك الوزير السوري دموعه فرحا بقرار ترامب رفع العقوبات عن دمشق.

وفي كلمة بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض، أمس الثلاثاء، قال ترامب إن العقوبات “وحشية ومعيقة وحان الوقت لتنهض سوريا”.

وتابع: “قررت رفع العقوبات عن سوريا لمنحهم فرصة للنمو والتطور”، مبينا أنه اتخذ هذا القرار بعد مناقشته مع كل من نظيره التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول تنبكجي معسل:
    مايو 14, 2025 الساعة 10:07 ص

    هطول المليارات.

    رد
    1. يقول ابن عمر الدوريني:
      مايو 14, 2025 الساعة 2:25 م

      هطول المليارات خير من تجفيفها من قبل النظام البائد.

  2. يقول العنيد:
    مايو 15, 2025 الساعة 1:35 م

    الفريق يتعلق بقشة . تعامل سوريا مع أمريكا منذ القدم ضعيف .
    سوريا بحاجة إلى الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات .
    سوريا بحاجة إلى الأمن والإنتاج

    رد

أخبار ذات صلة

سوريا تعيد هيكلة اقتصادها سراً تحت قيادة شقيق الرئيس ومسدسات اللجنة الاقتصادية
25 - يوليو - 2025
واشنطن ترفع 518 فردا ومؤسسة من قائمة العقوبات على سوريا
1 - يوليو - 2025
فواكه استوائية تزين واجهات أسواق سوريا: زمن الخوف من الأناناس انتهى
28 - مايو - 2025
أمريكا تسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري “بشروط”
24 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية