بعد رفع العقوبات.. دموع الفرح تغلب وزير سوري أثناء بث مباشر- (شاهد)

دمشق: لم يتمالك وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار، دموعه خلال ظهوره في بث مباشر، فرحا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن بلده.

وفي مداخلة مباشرة تلفزيونية مساء الثلاثاء، وصف الوزير السوري قرار ترامب بأنه “قرار الحق الذي انتظره ملايين السوريين والعالم بأسره”.

وأضاف أنه “قرار الإنصاف والعدل والإنسانية”.

وزير الاقتصاد والصناعة السوري “نضال الشعار”.. خلال حديثه على تداعيات رفع العقوبات عن سوريا. عيونه من الفرح مدمعة pic.twitter.com/BhNp1P8xJy — شبكة أخبار سوريا (@SyrNetworkNews) May 13, 2025

وأعرب الشعار عن شكره للسعودية، وقطر وتركيا لدورهم في صدور هذا القرار.

في هذه الأثناء، لم يتمالك الوزير السوري دموعه فرحا بقرار ترامب رفع العقوبات عن دمشق.

وفي كلمة بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض، أمس الثلاثاء، قال ترامب إن العقوبات “وحشية ومعيقة وحان الوقت لتنهض سوريا”.

وتابع: “قررت رفع العقوبات عن سوريا لمنحهم فرصة للنمو والتطور”، مبينا أنه اتخذ هذا القرار بعد مناقشته مع كل من نظيره التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

