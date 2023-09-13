بعد زلزال الحوز: هل خَرَق الرئيس الفرنسي الأعراف الدبلوماسية حين وجَّه خطاباً مباشراً إلى الشعب المغربي؟

الرباط ـ «القدس العربي»:هي أيام قليلة بعد “زلزال الحوز” الذي ضرب المغرب وأودى بحياة 2900 شخص على الأقل، حتى خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشريط فيديو مصور عبر حسابه الموثَّق على منصة “انستغرام”، مخاطباً الشعب المغربي: “إن فرنسا تتضامن معكم وتقف إلى جانبكم، وفي هذا الوقت الحزين لا بد من التحرك والتضامن، وأحتاج إلى كلمات بسيطة، فلقد سمعت الكثير من التعليقات المثيرة للجدل في الأيام الماضية ولا داعي لهذا”.

وندَّد الرئيس الفرنسي بالجدل الدائر حول العلاقات بين باريس والرباط، بعدما اختار المغرب عروض مساعدات أربع دول هي قطر والإمارات وإسبانيا والمملكة المتحدة، دون قبول مساعدات عرضتها عليه فرنسا.

وتابع ماكرون في رسالة خاطب فيها الشعب المغربي: “من الواضح أنّه يعود إلى جلالة الملك والحكومة المغربية، بصورة سيادية بالكامل، تنظيم المساعدات الدولية، ولذا نحن بتصرّف خيارهما السيادي”، وأضاف الرئيس الفرنسي: “هذا ما فعلناه بطريقة طبيعية تماماً منذ اللحظة الأولى، وأودّ من كلّ السجالات التي تفرّق وتعقّد الأمور في هذا الوقت المأساوي للغاية أن تصمت احتراماً للجميع”.

وكان ماكرون أعلن الأحد، أن بلاده مستعدّة للتدخل “فور” تلقيها طلباً بهذا الشأن من السلطات المغربية، في حين أعلن المغرب قبوله دعماً من الدول الأربع المذكورة، ولم يتفاعل إيجاباً مع العرض الفرنسي، ما أثار على الفور العديد من التساؤلات والنقاشات على وسائل إعلامية فرنسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

الخطاب لاقى استهجاناً ورفضاً من طرف المغاربة، ورافقوه بكثير من عبارات الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الخطاب يجب أن يُوجّه عبر القنوات الرسمية، وليس مخاطبة المغربيات والمغاربة وكأنهم “مقاطعة تابعة لفرنسا” وفق ما جاء في توصيفات الكثير منهم.

المحلل السياسي المغربي محمد زين الدين، اعتبر أن توجيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطاباً إلى المغاربة والمغربيات “خرق دبلوماسي فظيع وخطأ جسيم وتصرف غير مقبول، وينمّ عن أن الرجل لا علم له بأبجديات العمل الدبلوماسي في تعاطيه مع الدول الصديقة” وفق تعبيره، لافتاً إلى أن في خطاب ماكرون وتصرفه “نظرة استعلائية تنمّ على نظرة ممزوجة بالحنين إلى الكولونيالية الانقسامية”.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني في المحمدية، متحدثاً لـ “القدس العربي”، أن تصرف الرئيس الفرنسي يكشف عن استنفاده لجميع الوسائل الدبلوماسية الرسمية في تعاطيه مع الدوائر الرسمية وعلى رأسها الديوان الملكي، وتابع: “لا وجود لأي قناة تواصلية رسمية بن الجانبين، حيث إن سياسية اللعب على الحبلين انكشفت لماكرون، ثم إن الجهة الوحيدة المخول لها بتوجيه خطاب للشعب المغربي هو الملك محمد السادس وليس أي جهة أجنبية”.

واستغرب المحلل السياسي أن يلجأ رئيس دولة إلى هذا التصرف والوسيلة في ظرفية صعبة وحساسة ومليئة بالألم والكرب، مشيراً إلى أن رد فعل المغاربة كان بدوره عنيفاً تجاه الخطوة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن المغاربة لم يتقبلوا مثل هذه التصرفات خاصة في هذه الظرفية الصعبة.

وخلُص المتحدث إلى أن ماكرون يفتقر إلى آليات التواصل السياسي في التعاطي مع القادة ورؤساء الدول، خاصة الملك محمد السادس؛ فمشكلة ماكرون الحقيقية، وفق الدكتور زين الدين، أنه لم يفهم شخصية العاهل المغربي بشكل جيد، الذي تربى تربية الملوك بأنفة وعزة وكرامة، مع ضرورة التعامل بطريقة لبقة ولائقة، الأمر الذي كان غائباً في تصرفات ماكرون.

وقال المحلل السياسي، محمد بودن، إن بعض القادة الغربيين يلجأون لمخاطبة شعوب أخرى في بعض اللحظات، لافتاً إلى أن الخطوة بالنسبة لماكرون “عكست افتقاراً للمعرفة بالخصوصية المغربية وقلّة فهم لحساسية الأمر بالنسبة للمغاربة، ذلك أن المغاربة يخاطبهم الملك محمد السادس، المغاربة يخاطبهم ملوكهم فقط”، وفق تعبيره.

وأضاف: “من جهة أخرى، وإذا نظرنا لكلمة الرئيس الفرنسي بشكل عام وحللنا ما جاء ضمنها، وبصرف النظر عن افتقار فهم ماهية التواصل مع المغاربة وقنواته، فالرئيس الفرنسي عبَّر عن اعتذار وصحَّح بعض المنطلقات التي أثرت أكثر في صورة فرنسا وشعبيتها، وأيضاً في جدية المبادرة الفرنسية بتقديم مساعدات لم تطلبها المملكة المغربية”.

ويرى رئيس مركز “أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية”، ضمن حديثه لـ”القدس العربي”، أن الرئيس الفرنسي أخطأ وأصاب، وتابع: “أخفق في مخاطبة الشعب المغربي دون احترام قواعد وقنوات مخاطبته، وأصاب في كونه دفع في اتجاه نفَس إيجابي للنقاش حول الدور الفرنسي في هذه المرحلة، وتعبير فرنسا عن رغبتها في التضامن مع المغرب في هذه المرحلة”.

فالمغرب عبَّر عن موقف سيادي بخصوص المساعدات، وفق المحلل السياسي محمد بودن، لافتاً إلى أن البلاد تتخذ في هذه المرحلة قرارات سيادية رغم أنها تمتلك شبكات صداقة متنامية عالمياً، وهي الدول التي تفهمت قرار المغرب، ممن تتجاوز قوة صداقتها العلاقة مع فرنسا.

وأبرز المتحدث أن الرئيس الفرنسي تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة لاستعادة جودة العلاقات بين المغرب وفرنسا، وتعزيز التنسيق والتواصل والتفاعل السليم بين بلدين ذَوَي سيادة.