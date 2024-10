بعد زلّة الإشارة للمحتجزين لدى “حماس” بـ”النقانق”.. ستارمر يقول إنه مستعد للتعرّض للسخرية- (فيديو)

لندن: بعد زلّة الإشارة للمحتجزين الإسرائيليين لدى “حماس” بـ “النقانق”، في مؤتمر لـ “حزب العمال” البريطاني، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه مستعد لتعرضه للسخرية.

شوّه ستارمر دعوة لحركة “حماس” للإفراج عن المحتجزين في غزة، عند مطالبتها بـ “إعادة النقانق”، قبل أن يتدارك الأمر سريعاً، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

Our Prime Minister – Keir Starmer. Did he really say that?! #savethesausages @PoliticsJOE_UK @piersmorgan pic.twitter.com/HW8wBxjaW5

وعندما سئل بشأن الزلّة، قال للصحفيين: “لقد أخطأت في المقطع الأول من الكلمة”.

وأضاف: “هذه الأشياء تحدث حتى أعطيكم فرصة للسخرية مني”.

UK PM Sir Keir Starmer slips up as he demands an immediate ceasefire and a “return of the sausages” instead of “hostages” while speaking about Israel and Gaza during the labour conference in Liverpool yesterday.

Fund honest independent Muslim journalism:… pic.twitter.com/KebwTUEYxh

— Islam Channel (@Islamchannel) September 25, 2024