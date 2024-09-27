بعد زلّة الإشارة للمحتجزين لدى “حماس” بـ”النقانق”.. ستارمر يقول إنه مستعد للتعرّض للسخرية- (فيديو)

لندن: بعد زلّة الإشارة للمحتجزين الإسرائيليين لدى “حماس” بـ “النقانق”، في مؤتمر لـ “حزب العمال” البريطاني، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه مستعد لتعرضه للسخرية.
شوّه ستارمر دعوة لحركة “حماس” للإفراج عن المحتجزين في غزة، عند مطالبتها بـ “إعادة النقانق”، قبل أن يتدارك الأمر سريعاً، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).
Our Prime Minister – Keir Starmer. Did he really say that?! #savethesausages @PoliticsJOE_UK @piersmorgan pic.twitter.com/HW8wBxjaW5
— John Harrison🔋⚡️🎨 (@groksalt) September 24, 2024
وعندما سئل بشأن الزلّة، قال للصحفيين: “لقد أخطأت في المقطع الأول من الكلمة”.
وأضاف: “هذه الأشياء تحدث حتى أعطيكم فرصة للسخرية مني”.
UK PM Sir Keir Starmer slips up as he demands an immediate ceasefire and a “return of the sausages” instead of “hostages” while speaking about Israel and Gaza during the labour conference in Liverpool yesterday.
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— Islam Channel (@Islamchannel) September 25, 2024
وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخطأ الفادح الذي وقع فيه ستارمر خلال كلمته في المؤتمر، يوم الثلاثاء.
ونشر “حزب المحافظين”، عبر منصة أكس: “كير ستارمر يستخدم أول خطاب رئيسي له، وهو رئيس للوزراء للدعوة إلى عودة النقانق”.
(د ب أ)
محظوظ انك متزوج من يهودية و أبناؤك يهود بالوراثة، ولولا ذاك لطردك اللوبي الصهيوني اليهودي من الوزارة البريطانية يا عينيا 🤔
ارتضى على نفسه الاهانة من اجل التبرير إرضاءا الصهاينة.
لا فرق بينه وبين القابعين في الجحور والأوكار.
نفس الطينة وان اختلفت الهيئة.
أنت رئيس وزراء والسخرية منك يجعل منك ومن بلدك وممن انتخبك عرضة للسخرية. عذر أقبح من ذتب!
بايدن الثاني !!
ولا حول ولا قوة الا بالله