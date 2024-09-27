سياسة | دولي

بعد زلّة الإشارة للمحتجزين لدى “حماس” بـ”النقانق”.. ستارمر يقول إنه مستعد للتعرّض للسخرية- (فيديو)

27 - سبتمبر - 2024

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لندن: بعد زلّة الإشارة للمحتجزين الإسرائيليين لدى “حماس” بـ “النقانق”، في مؤتمر لـ “حزب العمال” البريطاني، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه مستعد لتعرضه للسخرية.

شوّه ستارمر دعوة لحركة “حماس” للإفراج عن المحتجزين في غزة، عند مطالبتها  بـ “إعادة النقانق”، قبل أن يتدارك الأمر سريعاً، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وعندما سئل بشأن الزلّة، قال للصحفيين: “لقد أخطأت في المقطع الأول من الكلمة”.

وأضاف: “هذه الأشياء تحدث حتى أعطيكم فرصة للسخرية مني”.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخطأ الفادح الذي وقع فيه ستارمر خلال كلمته في المؤتمر، يوم الثلاثاء.

ونشر “حزب المحافظين”، عبر منصة أكس: “كير ستارمر يستخدم أول خطاب رئيسي له، وهو رئيس للوزراء للدعوة إلى عودة النقانق”.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 27, 2024 الساعة 11:55 ص

    محظوظ انك متزوج من يهودية و أبناؤك يهود بالوراثة، ولولا ذاك لطردك اللوبي الصهيوني اليهودي من الوزارة البريطانية يا عينيا 🤔

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  2. يقول الجنتلمان:
    سبتمبر 27, 2024 الساعة 2:34 م

    ارتضى على نفسه الاهانة من اجل التبرير إرضاءا الصهاينة.
    لا فرق بينه وبين القابعين في الجحور والأوكار.
    نفس الطينة وان اختلفت الهيئة.

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  3. يقول مجتهد:
    سبتمبر 27, 2024 الساعة 2:42 م

    أنت رئيس وزراء والسخرية منك يجعل منك ومن بلدك وممن انتخبك عرضة للسخرية. عذر أقبح من ذتب!

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  4. يقول الكروي داود النرويج:
    سبتمبر 27, 2024 الساعة 4:17 م

    بايدن الثاني !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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