بعد ساعات من الانتظار.. طفل غزي يفرغ كمية من المياه على الأرض بسبب ثقلها- (شاهد)

“القدس العربي”: قام طفل غزي بتفريغ كمية من المياه على الأرض بسبب عدم قدرته على حملها.

وبحسب ما كتب مغردون عبر مواقع التواصل، انتظر الطفل الغزي لساعات قبل الحصول على كمية بسيطة من المياه، لكنه لم يتمكن من حملها والسير بها.

مقطع مؤثر لطفل من غزة، وبعد الإنتظار لمدة ساعات على طابور المياه لم يستطع حملها فقام بإفراغ جزء من الماء على الأرض

هذه حروب لا يعلم عنها العالم شيئاً، هؤلاء لا يهتم بهم أحد. pic.twitter.com/srSIqKj6Bw

— MO (@Abu_Salah9) July 16, 2024