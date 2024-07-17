بعد ساعات من الانتظار.. طفل غزي يفرغ كمية من المياه على الأرض بسبب ثقلها- (شاهد)

“القدس العربي”: قام طفل غزي بتفريغ كمية من المياه على الأرض بسبب عدم قدرته على حملها.
وبحسب ما كتب مغردون عبر مواقع التواصل، انتظر الطفل الغزي لساعات قبل الحصول على كمية بسيطة من المياه، لكنه لم يتمكن من حملها والسير بها.
مقطع مؤثر لطفل من غزة، وبعد الإنتظار لمدة ساعات على طابور المياه لم يستطع حملها فقام بإفراغ جزء من الماء على الأرض
هذه حروب لا يعلم عنها العالم شيئاً، هؤلاء لا يهتم بهم أحد. pic.twitter.com/srSIqKj6Bw
— MO (@Abu_Salah9) July 16, 2024
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ماذا عسانا ان نقول.
الله علم سلفا ما يحدث الان في غزة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
كان الله في عون أطفال غزة العزة و الصمود على أهوال هذه الحرب البائسة التي تشنها عصابة الشر الصهيو نازية الأمريكية البريطانية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😔☝️🚀🐒🚀🐒🚀
قال رسول الله ( ص ) كلكم راعي و كلكم مسؤول عن رعيته . ( ما دخل العالم ) .