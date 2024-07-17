سياسة | عربي | فلسطين

بعد ساعات من الانتظار.. طفل غزي يفرغ كمية من المياه على الأرض بسبب ثقلها- (شاهد)

17 - يوليو - 2024

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“القدس العربي”: قام طفل غزي بتفريغ كمية من المياه على الأرض بسبب عدم قدرته على حملها.

وبحسب ما كتب مغردون عبر مواقع التواصل، انتظر الطفل الغزي لساعات قبل الحصول على كمية بسيطة من المياه، لكنه لم يتمكن من حملها والسير بها.

 

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  1. يقول هدهد سليمان:
    يوليو 17, 2024 الساعة 9:38 ص

    لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
    ماذا عسانا ان نقول.
    الله علم سلفا ما يحدث الان في غزة.
    لا حول ولا قوة إلا بالله.

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 17, 2024 الساعة 9:48 ص

    كان الله في عون أطفال غزة العزة و الصمود على أهوال هذه الحرب البائسة التي تشنها عصابة الشر الصهيو نازية الأمريكية البريطانية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😔☝️🚀🐒🚀🐒🚀

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  3. يقول علي بن داود:
    يوليو 18, 2024 الساعة 7:51 ص

    قال رسول الله ( ص ) كلكم راعي و كلكم مسؤول عن رعيته . ( ما دخل العالم ) .

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