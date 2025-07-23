بعد ساعات من لقاء الشيخ بالسفير هاكابي.. الكنيست الإسرائيلي يصوت لصالح “فرض السيادة” على الضفة الغربية

“القدس العربي”: بعد ساعات فقط من عقد أول اجتماع بين نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، صوّت الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، لصالح مشروع قانون يقضي بضم الضفة الغربية.

وقالت القناة “12” العبرية الخاصة إن 71 نائبا من أصل 120 صوتوا لصالح الاقتراح وعارضه 13.

وينص القانون على فرض ما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية، كخطوة عملية تمهّد فعليا لضمها إلى إسرائيل، وهو ما يعد تحديا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.

وقدم المشروع أعضاء من الائتلاف الحاكم قبل بدء العطلة البرلمانية، وحظي بدعم وزراء بارزين، بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين الذي وصفه بـ”التاريخي”، مؤكّدا أن الوقت قد حان لإقراره.

ويحمل القانون الجديد طابعا رمزيا، إذ لا يُلزم الحكومة الإسرائيلية قانونيا، كونها الجهة الوحيدة المخوّلة باتخاذ قرارات من هذا النوع، لكنه يعكس تصعيدا سياسيا يتواكب مع التصعيد الميداني المستمر في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من اقتحامات ومداهمات واعتقالات وحملات عسكرية.

وكانت خطوة الكنيست الحالية قد سبقتها دعوات رسمية متصاعدة من داخل الائتلاف الحاكم، إذ بعث وزراء الليكود الـ14 إضافة إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا في 2 يوليو/تموز الجاري رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالبوه فيها بالتصديق الفوري على ضم الضفة الغربية.

ورأى مراقبون فلسطينيون أن لقاء الشيخ وهاكابي، الذي يعد الأول منذ تعيين الأخير سفيرا لواشنطن لدى تل أبيب، يحمل دلالات على عودة الانخراط الأمريكي في التواصل مع القيادة الفلسطينية، رغم أن السفير الأمريكي الجديد يُعد من أكثر الداعمين لمواقف اليمين الإسرائيلي، إذ يرفض استخدام مصطلح الضفة الغربية ويصرّ على تسميتها بـ”يهودا والسامرة”، داعيا إلى ضمها رسميا.

وبحسب مصادر مقربة من السلطة الفلسطينية، فإن اجتماع الشيخ ورئيس الحكومة محمد مصطفى مع السفير الأمريكي يعكس بداية تحوّل محتمل في مسار العلاقة بين واشنطن والسلطة الفلسطينية.

بدوره، قال أمير داوود، مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن مشروع قانون “فرض السيادة” تم تقديمه للإيداع في 17 مارس/آذار الماضي، وعرض اليوم على الكنيست للقراءة الأولى.

وأضاف داوود في حديثه لـ”القدس العربي”: “أي قانون يحتاج إلى ثلاث قراءات كي يصبح نافذا بشكل نهائي، ومن المرجح تمريره في القراءات الثلاث بفضل الأغلبية اليمينية المتطرفة في الكنيست”.

تمرير القانون يُشكّل خطوة خطيرة نحو الضم الفعلي للضفة الغربية ويقضي على أي أفق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

ورأى داوود أن المصادقة على القانون تعني تغييرا جذريا في طبيعة الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية: من احتلال عسكري إلى سيطرة مدنية، موضحا أن “القانون الدولي يصف الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية بأنه احتلال عسكري، ويمنح الجيش فقط صلاحية إدارة شؤون هذه المناطق. لكن القانون الجديد سيُخرج الجيش من الصورة ويمنح الوزارات المدنية الإسرائيلية صلاحية الإشراف عليها”.

وأكد داوود أن تبعات هذا القانون خطيرة، إذ سيتحول المستوطنون من مستوطنين إلى مواطنين دائمين، كما ستُعامل المستوطنات كمناطق دائمة ضمن إسرائيل، في انتهاك واضح للقانون الدولي الذي يحظر فرض السيادة على أراضٍ محتلة ويشدد على أن الاحتلال يجب أن يكون مؤقتا بطبيعته.

وشدد داوود على أن تمرير القانون يُشكّل خطوة خطيرة نحو الضم الفعلي للضفة الغربية ويقضي على أي أفق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وخلص إلى أن “السياسة الاحتلالية الحالية تمثل انقلابا على القانون الدولي وتصفية واضحة للحقوق الفلسطينية”.