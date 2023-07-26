بعد شائعة هجرته إلى كندا.. أول ظهور لهاني رمزي في العلمين- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو، ظهر فيه الفنان هاني رمزي أثناء تمضيته إجازته في العلمين، في ظهور هو الأول له بعد انتشار شائعة هجرته مع أسرته إلى كندا، والتي كذبها في أكثر من برنامج عبر مداخلات هاتفية.

وقال هاني خلال الفيديو إنه يحب مصر، ولا يردّ على هذه النوعية من الشائعات، مؤكداً أنه سافر بالفعل إلى أستراليا في زيارة عمل.

وقد انتشرت خلال الفترة الماضية شائعات تفيد بأن هاني رمزي ترك مصر وهاجر هو وأشقاؤه إلى كندا، وانتشر الخبر عبر مجموعة قنوات جماعة الإخوان الإرهابية.

وقد أكد هاني رمزي أنه في الليلة التي انطلقت فيها الشائعات، كان هو في مصر ويشاهد مسرحية في المسرح القومي، ثم غادر إلى الساحل الشمالي من أجل قضاء إجازة الصيف.