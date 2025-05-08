بعد شهور من التعذيب.. إسرائيل تفرج عن 11 أسيرا فلسطينيا من غزة- (فيديو)

غزة: أفرجت إسرائيل، الخميس، عن 11 أسيرا فلسطينيا اعتقلتهم خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك بعد شهور من التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي.

وصل الأسرى المفرج عنهم إلى قطاع غزة عبر معبر “كيسوفيم” العسكري، شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث تم نقلهم مباشرة إلى مستشفى “شهداء الأقصى” لتلقي الرعاية الطبية.

وذكر مصدر طبي أن الأسرى يخضعون لفحوص طبية، وتبدو عليهم آثار واضحة للإرهاق والتعذيب وسوء التغذية.

اعتقلوا خلال العدوان على قطاع غزة.. لحظة وصول ١١ أسيرا لمستشفى شـ.ـهداء الأقصى بعد الإفراج عنهم من قبل الاحـ.ـتلال pic.twitter.com/QN6GMz09GI — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) May 8, 2025

وفي تقرير سابق، نقلت منظمة “بتسيليم” الحقوقية الإسرائيلية في سلسلة تقارير عن أسرى أُطلق سراحهم على دفعات أن إسرائيل تتبع سياسة هيكلية ممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب والإهمال الطبي بحق الأسرى جميعا.

وتعرض الكثير من الأسرى الفلسطينيين، وفق المنظمة، لـ”العنف الشديد المتكرر والتعسفي والاعتداء الجنسي والإهانة والتحقير والتجويع المتعمد والحرمان من النوم ومنع العلاج الطبي”.

وبين الأسرى أطفال ونساء وعاملون بالطواقم الطبية والدفاع المدني ورجال مدنيون، واعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء معاركه البرية في غزة يوم 27 أكتوبر.

وبين الفينة والأخرى، تفرج إسرائيل عن أعداد من الفلسطينيين الذين اعتقلتهم منذ بدء الإبادة.

وفي 17 أبريل/ نيسان الجاري قال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل اعتقلت آلاف المواطنين من قطاع غزة وسط تكتم شديد وإخفاء قسري منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضاف في بيان أن المعتقلين يتعرضون لظروف “احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم”.

ولم يذكر النادي رقما محددا لعدد الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة القابعين في السجون الإسرائيلية بسبب تعمد إخفاء المعلومات بخصوصهم والاعتقال المتواصل للفلسطينيين من القطاع في إطار حرب الإبادة المتواصلة.

وخلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، أفرجت إسرائيل عن مئات الأسرى الذين اعتقلهم من غزة مقابل الإفراج عن أسرى إسرائيليين محتجزين في القطاع.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)