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بعد صورتهما معا.. داليدا خليل تعلق على حقيقة ارتباطها بعمرو دياب- (فيديو)

منذ 29 دقيقة

الصورة من حساب داليدا خليل على إنستغرام

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لندن- “القدس العربي”:

علقت الفنانة اللبنانية داليدا خليل للمرة الأولى على الأنباء التي ترددت حول وجود ارتباط بينها وبين الفنان عمرو دياب بسبب صورة انتشرت لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت داليدا خلال حلولها ضيفة على برنامج ET بالعربي، كل الأخبار المتداولة حول علاقتها بعمرو دياب قائلة: “مش ممكن يكون هناك قصة حب بسبب صورة مع الهضبة، لكن هو شخص مهضوم ولذيذ كتير”.

وأشادت الفنانة اللبنانية بعمرو دياب وعفويته قائلة: “فنان رائع، وكان عفويا في الصور، وحمل الكثير من الأصداء الإيجابية التي جعلت الصور تتصدر قائمة البحث على غوغل”.

وقد أشعلت صورة للفنان عمرو دياب بدا فيها وهو يطبع قبلة على خد الفنانة داليدا خليل، مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل الجمهور مع الصور معلقين بأسماء أغاني “الهضبة” كنوع من المزاح، مثل “أنت الحظ”.

 

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