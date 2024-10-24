بعد ضرب نجله لطفل.. محمد رمضان يرفض استدعاء النيابة العامة المصرية

لندن- “القدس العربي”:

شهدت التحقيقات في اتهام نجل الفنان محمد رمضان بضرب طفل داخل أحد الأندية الشهيرة تطورات جديدة بعد مرور حوالي شهر على الواقعة.

وقال الدكتور أحمد مختار، محامي أسرة الطفل الضحية، في تصريحات صحافية لوسائل إعلام مصرية، إنه قام بالاطلاع على آخر تطورات الواقعة والمثبتة بمحضر رسمي والذي أفاد بأن النيابة العامة أرسلت استدعاءين رسميين للفنان محمد رمضان للمثول أمامها للاستماع إلى أقواله في الاتهامات المنسوبة إليه ولطفله، ولم يستجب في المرتين.

وأضاف مختار أنه في المرة الأولى توجه أمين شرطة إلى مقر سكن الفنان محمد رمضان والتقى به شخصياً، وكان برفقته سائقه وطلب منه الشرطي تسلم استدعاء النيابة فرفض رمضان استلامه وطلب من سائقه استلام الاستدعاء بدلا منه. وفي المرة الثانية رفض محمد رمضان لقاء حاملي الاستدعاء وأعطاهم رقم مديرة أعماله التي ما إن أجابت على الهاتف أغلقت الخط فور علمها أن الأمر خاص باستدعاء محمد رمضان.

وشدد على أن النيابة أثبتت في محضر رسمي أن الفنان محمد رمضان رفض الاستدعاء مرتين، مضيفاً أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

يذكر أن النيابة العامة المصرية كانت قد أصدرت قراراً عقب الواقعة باستدعاء الفنان محمد رمضان ونجله علي، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، للتحقيق معهما في واقعة التعدي على طفل داخل أحد أندية مدينة السادس من أكتوبر.

وجاء قرار النيابة بعدما تقدم والدا الطفل المعتدى عليه ببلاغ رسمي لقسم الشرطة. كما تضامن معهما عدد من أعضاء النادي الذين نظموا وقفة احتجاجية داخل النادي للاعتراض على ما فعله الفنان محمد رمضان.

واتهم أعضاء النادي الفنان بمساعدة نجله للتعدي على الطفل ضحية الواقعة.