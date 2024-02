بعد “ضغط وترهيب”.. مجلة “فوربس” تلغي حفلا بسبب وجود ناشطة فلسطينية

لندن- “القدس العربي”:

ألغت مجلة “فوربس” الأمريكية حفل “40 امرأة لعام 2023″، بسبب الجدل الذي أثاره حضور الناشطة الفرنسية ذات الأصول الفلسطينية ريما حسن، ضمن قائمة النساء المكرمات، حسبما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

وكشفت الناشطة الحقوقية، في تغريدة على منصة “إكس” عن إلغاء الحدث الذي كان مقرراً في 28 مارس/ آذار المقبل بباريس.

وكتبت: “أعلن لكم بغضب وحزن أن حفل توزيع جوائز فوربس الذي كان يهدف إلى تكريم 40 امرأة فرنسية على التزامهن ورحلتهن ومسيرتهن المهنية أُلغي”.

Je vous annonce avec colère et tristesse que toute la cérémonie de remise des trophées Forbes destinée à récompenser les 40 femmes françaises de l’année pour leur engagement, leur parcours et leur carrière, a été annulée en raison des pressions et intimidations de ces…

— Rima Hassan (@RimaHas) February 3, 2024