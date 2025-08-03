بعد ضم الضفة الغربية “على أرض الواقع”: هل كان إعلان الكنيست ضرورياً؟

تمار مجيدو، رونيت لفين شانور وياعيل بردا

صوتت الكنيست الأسبوع الماضي، لصالح إعلان دراماتيكي كما يبدو، وهو الاعتراف بحق الشعب اليهودي في “يهودا والسامرة” والدفع قدماً بفرض سيادة إسرائيل على مناطق “ج”. وسائل الإعلام الإسرائيلية اعتبرت هذا الإعلان “بداية ضم” مناطق “يهودا والسامرة” لدولة إسرائيل، لكن الحقيقة معاكسة. فهذا الإعلان ليس البداية، بل هو ستارة من الدخان استهدفت طمس حقيقة أن الضم حدث – ليس بدراما قانونية، بل من خلال نشاطات هادئة وثابتة ورمادية من الإجراءات البيروقراطية.

عرضت الأمور وكأن المطلوب هو إعلان رسمي لاستكمال الضم، هو لب ستارة الدخان. هذا التضليل يسمح للحكومة اليمينية بالعمل في الضفة الغربية كسيد دون دفع ثمن دولي عن ذلك، ويسمح للمعارضة بـ “معارضة” الضم لفظياً ضد فشل الائتلاف في الدفع قدماً بالضم – هذا يتعلق بمن نسأل.

الافتراض الأساسي في الخطاب العام الإسرائيلي، الذي يشارك فيه رجال اليمين وسياسيون من الوسط – يسار، هو أن الضم يحتاج إلى إعلان رسمي – عملية تشريع أو إعلان علني بشأن تغيير مكانة “المناطق” [الضفة الغربية]

الافتراض الأساسي في الخطاب العام الإسرائيلي، الذي يشارك فيه رجال اليمين وسياسيون من الوسط – يسار، هو أن الضم يحتاج إلى إعلان رسمي – عملية تشريع أو إعلان علني بشأن تغيير مكانة “المناطق” [الضفة الغربية]. ولكنه افتراض خاطئ قانونياً. عملياً، ضم منطقة جغرافية لا يحتاج إلى إعلان أو خطوة تشريعية.

للاعتراف بحدوث الضم “الكامل”، كان يكفي النظر إلى أجهزة الحكم العاملة على الأرض والمنظومة الرمزية والإطار التنظيمي. واعتمدت محكمة العدل الدولية في رأيها الصادر في تموز 2024 على الموقف القائل بأن الضم لا يحتاج إلى إعلان رسمي، وقضت بأن إسرائيل ضمت أجزاء على الأقل من المناطق “ج”. بمعنى آخر، الضم غير المعلن الذي ينفذ بوسائل بيروقراطية، يعتبر ضماً.

خطوات الحكومة الإسرائيلية في السنتين الأخيرتين أدت بإسرائيل إلى استكمال ضم المناطق بدون خارطة سياسية وبدون تشريع. وقد فعلت ذلك من خلال تغيير شامل لصلاحيات سلطات الدولة التي تعمل في “المناطق” وفي البنية، وفي طبيعة سيطرتها في “المناطق”، بطريقة يتم فيها استغلال الميزانيات المخصصة لترسيخ وتعميق السيطرة الإسرائيلية.

الجهاز العسكري الذي أدار الضفة الغربية في العقود الأخيرة، والذي اعتبر نفسه خاضعاً للقانون الدولي لم يعد موجوداً. إذا اعتبرت الضفة حتى السنتين الأخيرتين كمنطقة تحت الحكم العسكري، فهي تدار الآن بالوزارات الحكومية المدنية في دولة إسرائيل. “الإدارة المدنية التي تخضع لسموتريتش بصفته وزيراً في وزارة الدفاع، ولوزارة المواصلات ووزارة التعليم ووزارة الزراعة وغيرها، تستخدم الجيش على الأكثر كمقاول ثانوي لمشاريع السيطرة على المناطق “ج”، وحتى على أجزاء في المناطق “ب”. في موازاة ذلك، تم تعيين أشخاص ذوي مناصب تعزز وتسرع عملية الضم، مثل نائب رئيس الإدارة المدنية من قبل الاستيطان الذي يخضع للوزير وليس للجيش. أما مكتب الاستشارة القانونية المستقل في الجيش فقد حلته الحكومة وأخضع للمستوى السياسي. وبتحطيم سلسلة القيادة، يكون سموتريتش قد خطا خطوة حاسمة بشأن الضم: نقل الصلاحيات العسكرية على إدارة المجالات المدنية في “المناطق” من قائد المنطقة الوسطى، الذي اعتبر كبديل السيد في الضفة الغربية، إلى معالجة سلطة مدنية إسرائيلية.

هذا ضم يحدث ليس على صفحة الصحيفة (رغم أننا حذرنا منه منذ لحظة توقيع الاتفاقات الائتلافية)، بل عبر صياغة وثائق إدارية، ونقل بنود في الميزانية وتغيير مبادئ التخطيط، وتسريع إجراءات الترخيص، ونقل صلاحيات فيما يتعلق بالأراضي، وتطوير بنى تحتية لصالح المستوطنات ودمجها في منظومة البنى التحتية والقانون المدني الإسرائيلي. هذه الخطوات تخلق سيادة مدنية – إسرائيلية في “المناطق” [الضفة الغربية].

على خلفية هذا الوضع، لم يكن إعلان الكنيست الأسبوع الماضي انعطافة، بل بالعكس؛ هو جزء من عملية هندسة الوعي، ويوفر للوسط السياسي رواية مريحة وكأنه لا ضم إلا بإعلان، وهكذا يسمح له بمواصلة إنكار الواقع، وكأن عدم الإعلان ينفي الضم. والأخطر أنه يطهر أيدي المنظومات القضائية والإدارية والسياسية التي تمكن من روتين الضم.

ما المشكلة؟ إضافة إلى أن الضم محظور أصلاً في القانون الدولي، فإن البنى التحتية وهياكل الحكومة التي شكلت على يد الحكومة في “المناطق”، مؤسسة على تمييز ممأسس بدون إعطاء حقوق مدنية للسكان الفلسطينيين ومع التمييز ضدهم بشكل ممنهج في الميزانيات والموارد.

هذه أيضاً مشكلة ديمقراطية: الضم بدون حقوق يعد أبرتهايد. عندما تعيش مجموعتان سكانيتان في المنطقة نفسها وتحت الحكم نفسه، مع وجود منظومات قانون مختلفة وحقوق مختلفة وتمثيل مختلف في المؤسسات السياسية، فإن الأمر يتعلق بسلطة تميز بصورة هيكلية وممنهجة. وإنكار هذا الواقع من قبل منتخبي الجمهور الذين يرفضون الاعتراف بأن الضم حقيقة واضحة، يساعد على خرق القانون والاستخفاف بقيم الديمقراطية الموجودة في أساس النظام السياسي في إسرائيل.

لكن الأبرتهايد غير موجه فقط للمجموعة السكانية التي تم إضعافها، بل يتغلغل إلى الداخل ويحطم أسس الدولة. الارتفاع الواضح في أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وسلسلة الاعتداءات والإحراق من قبل مجموعات المستوطنين، وبعضها بدعم من الجيش، تبشر بالانتقال من نظام الأبرتهايد الذي يضم قوانين مختلفة لمجموعتين سكانيتين، إلى نظام تبدو فيه سلطة القانون مفهوماً وهمياً، وللسلطة التنفيذية أو جهات من قبلها لها قوة وإمكانية عمل لا يتم تقييدها إلا إذا رفض موظف أو جندي تنفيذ أوامرها. التنكر لسلطة القانون في “المناطق” يؤدي إلى تنكر مشابه داخل “الخط الأخضر” وفي أي منطقة أخرى تعمل فيها إسرائيل.

لقد حان الوقت للاعتراف بأن أحد أهداف الانقلاب النظامي هو إزالة العوائق من أمام الضم، وهو ما تم تحقيقه منذ زمن. وكدائرة تغذي نفسها، فإن الضم يسمح أيضاً باستمرار تعميق الانقلاب النظامي.

هآرتس 3/8/2025