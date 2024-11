بعد طلب المدعي العام سجنها وإعلان عدم أهليتها.. مارين لوبان وقيادات حزبها يستنكرون “الرغبة في استبعادها” من رئاسيات 2027

باريس- “القدس العربي”: استنكرت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، والرئيسة الحالية للكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، مارين لوبان، ما اعتبرتها رغبة في استبعادها من الحياة السياسية”، وذلك رداً على حكم عدم الأهلية المطلوب بحقها من قبل الادعاء الفرنسي، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.

فهذا الأربعاء، طلب الادّعاء العام الفرنسي فرض غرامة قدرها 300 ألف يورو وعقوبتين: السجن خمس سنوات، منها سنتان يمكن أن تكونا عرضة للتغيير، فضلاً عن عدم أهلية مارين لوبان، زعيمة حزب “التجمع الوطني” (الجبهة الوطنية سابقاً)، وذلك في قضية المساعدين البرلمانيين لنواب الحزب في البرلمان الأوروبي.

أثار هذا الطلب غضب قيادات حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، وفي مقدمتهم مارين لوبان، التي استنكرت “رغبة النيابة في حرمانها وحرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون”، معتبرة أن “الشيء الوحيد الذي كان يثير اهتمام الادعاء العام هو شخصها لكي يتمكّن من المطالبة بإقصائها عن الحياة السياسية، وكذلك إقصاء حزبها”، في إشارة منها إلى الغرامة المالية التي فرضت عليه، والتي تصل إلى 4.3 مليون يورو، منها 2 مليون مع وقف التنفيذ، طلبتها النيابة العامة ضد الحزب اليميني المتطرف.

طلب المدعي العام أيضًا السجن لمدة ثمانية عشر شهرًا، بما في ذلك ستة أشهر نافذة، مع ثلاث سنوات من عدم الأهلية ضد الرجل الثاني في الحزب، لوي أليو، والحكم بعشرة أشهر مع وقف التنفيذ وسنة واحدة من عدم الأهلية ضد المتحدث باسم حزب “الجبهة الوطنية”، جوليان أودول، والحكم بثمانية عشر شهراً مع وقف التنفيذ وسنتين من عدم الأهلية لشقيقة مارين لوبان، يان لوبان.

🚨🇫🇷 RÉCAPITULATIF | Les peines principales REQUISES contre le RN/FN :

– Marine Le Pen : 5 ans de prison dont 3 avec sursis, 5 ans inéligible et 300 000€ d’amende

– ⁠Julien Odoul (député) : 10 mois de prison avec sursis, 1 an inéligible et 20 000€ d’amende

– ⁠Le parti RN :… pic.twitter.com/fLi2UeMehK

— Cerfia (@CerfiaFR) November 13, 2024