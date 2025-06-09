بعد عام.. 70% من الفرنسيين يعتبرون أن حلّ الجمعية الوطنية كان قرارا سيئا

باريس- “القدس العربي”:

في مثل هذا اليوم 9 من شهر يونيو/ حزيران من عام 2024، فاجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجميع معلناً في خطاب متلفز عن حلّ الجمعية الوطنية الفرنسية مع الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكّرة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 27 عاماً، أحدثت زلزالاً سياسياً وخلطت الأوراق.

اليوم، وبعد مرور عام على قرار حل الجمعية الوطنية، ما يزال أكثر من 7 فرنسيين من أصل 10 يتذكرون هذا القرار بمرارة ويعتبرونه قرارا خاطئا، بحسب استطلاع للرأي أجري حول الموضوع.

فقد كشفت نتائج هذا الاستطلاع جديد الذي أجرته مؤسسة Elabe لصالح قناتي BFMTV وصحيفة La Tribune Dimanche، أنه بعد مرور نحو عام على حل الجمعية الوطنية من قبل إيمانويل ماكرون، يرى 71% من الفرنسيين الذين استطلعت آراؤهم أن قرار حل الجمعية الوطنية كان “قرارا سيئا”، أي بزيادة قدرها ستّ نقاط مقارنة باستطلاع أجري العام الماضي بعد اتخاذ الرئيس إيمانويل ماكرون للخطوة.

هذا التقييم يتجاوز الانتماءات السياسية، إذ إن أكثر من 70% من المشاركين في جميع التيارات السياسية يتفقون على هذا الرأي، بل وتصل النسبة إلى 80% في صفوف مؤيدي المعسكر الرئاسي. ومن الجدير بالذكر أن الفئة العمرية دون سن الـ35 أقل حدة في موقفها، إذ يرى 41% منهم أن القرار “كان جيدا”.

اليوم، وبعد مرور عام، يرى أكثر من 6 فرنسيين من أصل 10 أن حل الجمعية الوطنية وغياب الأغلبية البرلمانية المطلقة، تسبب في تعطيل وتأخير العمل الحكومي. للتذكير، أفرزت الانتخابات التشريعية المبكرة جمعية وطنية برلماناً مُشتّتة ومُنقسمة على ثلاث كتل رئيسية، لا تتمتع أيُّ منها بالأغلبية المطلقة أو النسبية (289 مقعداً برلمانياً من أصل 577 مقعداً).

على وجه التحديد، يعتبر 63% من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم أن غياب الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية أمر سلبي للبلاد، لأنه يؤدي إلى انسداد سياسي ويبطئ اتخاذ القرارات.

وتُسجل هذه النظرة بشكل خاص لدى ناخبي المعسكر الرئاسي (73%)، وناخبي حزب ”الجمهوريون” اليميني المحافظ (LR) بالنسبة نفسها، ثم ناخبي حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف (RN) بنسبة 69%.

أما ناخبو “الجبهة الشعبية الجديدة” لأحزاب اليسار (NFP) فيبدون رأيًا أكثر توازنًا، حيث يرى 51% من المستطلعة آراؤهم أن الوضع سيئ، مقابل 48% يرونه جيدًا.

في حين يعتبر 57% من مؤيدي حزب “فرنسا الأبية” (LFI) اليساري الراديكالي، أن هذا الوضع مفيد للديمقراطية والنقاش، بينما يميل مؤيدو الحزب الاشتراكي إلى النقد بنسبة 61%.

ومرة أخرى، الشباب هم الأقل انتقادا، حيث إن 53% من الفئة العمرية 18-24 عامًا يرون أن هذا الوضع جيد.

من ناحية أخرى، لا تحظى فكرة حل جديد للجمعية الوطنية بدعم شعبي، إذ إن 65% من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم لا يرغبون في ذلك، رغم أن رئيس الجمهورية سيملك قريبا إمكانية اتخاذ هذا القرار.

أما ناخبو “الجبهة الشعبية الجديدة”، فهم منقسمون، إذ يرغب 55% من مؤيدي حزب “فرنسا الأبية” في حل جديد للجمعية الوطنية، في حين يرفض 70% من مؤيدي الحزب الاشتراكي هذا الاحتمال.

أما ناخبو “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، فتؤيد أغلبية ضئيلة منهم (55%) حل الجمعية في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

خلال تهنئته للفرنسيين بحلول السنة الجديدة، اعترف إيمانويل ماكرون علنًا بأن قرار الحل جلب “انقسامات أكثر في الجمعية بدلًا من حلول للفرنسيين”. وفي جلسات خاصة، ذهب رئيس الدولة إلى حد القول: “كان الأمر أفضل من قبل”، في ظل جمعية منقسمة أكثر من أي وقت مضى.

وبعد مرور عام، تعود الشائعات حول حل جديد بانتظام، لكنها تنفى دائمًا من قبل قصر الإليزيه. لكن، هل يمكن لماكرون فعليًا اللجوء إلى ذلك مرة أخرى؟

الجواب يوجد في المادة 12 من الدستور، التي أشار إليها الرئيس الفرنسي خلال كلمته في 9 يونيو 2024. “يمكن لرئيس الجمهورية، بعد التشاور مع الوزير الأول ورئيسي مجلسي الشيوخ والنواب ، أن يعلن حل الجمعية الوطنية. تُجرى الانتخابات العامة في فترة لا تقل عن عشرين يومًا ولا تزيد عن أربعين يومًا بعد الحل، ولا يمكن إجراء حل جديد خلال السنة التي تلي هذه الانتخابات”.

إذا أراد رئيس الجمهورية أن يحل الجمعية الوطنية من جديد، فبإمكانه ذلك، ولكن ليس قبل 8 يوليو المقبل، أي بعد مرور عام ويوم واحد على الدور الثاني من انتخابات 2024 التشريعية.

في 24 أبريل الماضي، وخلال زيارة دولة إلى مدغشقر، نفى إيمانويل ماكرون شائعات الصحافة الأمريكية التي تحدثت عن حل جديد للجمعية الوطنية. وقال: “لم أقل مثل هذا الكلام أبدًا، ولا فكرت في مثل هذا الأمر”. وأضاف: “ربما ارتكبت أخطاء، وفعلت أشياء لم تكن مفهومة في بعض الأحيان. وربما ينطبق هذا على قرار الحل أيضًا”.