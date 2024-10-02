بعد عشرين سنة

أبعد عشرين سنة تأتين تثيرين العاصفة في هدوء أحلامي؟
أبعد عشرين سنة يستيقظ طائر النار؟
نسلم الروح إلى جنون الزوبعة؟
أبعد عشرين سنة ترين في شيخوخة القلب فتوة الدم
تبصرين في سكينة الذاكرة مطر الذكورة؟
تحاورين حكمتي الجريحة؟
أبعد عشرين سنة أمد اللسان في وجه طمأنينتي الآفلة؟
ألقي زهرة الفؤاد في حطب الدماء؟
أرش ماء الحب على جفاف قلبي؟
أبعد عشرين سنة يصهل حصان الأزقة القديمة
ابن المحلات الندية بحلم الفقر والعشق
نشعل الينابيع في أوراق حديقتنا اليابسة؟
نحوِّل العمر فراشة تطير حول اللهب
نغادر فساد الأمكنة
نستجير بمرقد القديس
سمو الحب
أن يمنحنا الأمان الهارب
يقينا رصاص العيون الحانقة؟
أبعد عشرين سنة تندى الروح
ويخضر القلب؟
نرمي قلبينا في غابة الحب
نعود عاشقين مندهشين تغسلنا البراءة؟
أبعد عشرين سنة أغادر سقام جسدي
أهجر الهواجس
وأطلق عصافير نزواتي؟
أبعد عشرين سنة أقرأ الدمعة في عذوبة النبرات
جرح الصوت
وأصلي لهذا الغياب الطويل
أستجير بالحب من الحب
وأسلم بذوري لتراب حدائقك البهية؟
شاعر وأكاديمي عراقي