بعد استئصال الرحم.. حورية فرغلي تكشف تطورات حالتها الصحية

“القدس العربي”: كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي، عن تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها مؤخرا لعملية استئصال الرحم والتي أجرتها خوفاً من تحول بعض الأورام الليفية إلى أورام خبيثة، مشيرة إلى أنها تشعر بألم مكان الجرح ومن المقرر أن تزيل السلك يوم الخميس المقبل.

وقالت حورية في تصريحات صحافية: “شيلت الرحم كله وخلاص الأورام الوحشة كلها اتشالت وبطني لسه مفتوحة وبتوجعني، والحمد لله حاولت كتير وعملت عمليات كتير وشيلت أورام كتير وبترجع تاني والدكتور قال مش هينفع كده.

وأضافت فرغلي: “كان عندي أمل في ربنا إني ممكن أقابل الزوج اللي اتجوزه وأخلف لكن خلاص الأمل راح ويمكن ربنا شايل لي الأفضل”.

وكانت حورية قد أعلنت عن خضوعها لعملية استئصال الرحم، الأسبوع الماضي، حيث كانت تحت ملاحظة ومتابعة الأطباء على مدار تلك الأيام، وخرجت من المستشفى مساء السبت، وتتواجد في منزلها حاليًّا.