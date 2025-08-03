بعد غياب 15 عاماً.. أصالة قد تزور سوريا نهاية آب.. واختارت أمل عرفة لتجسيد شخصيتها سينمائياً

لندن- “القدس العربي”: أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري عن إمكانية عودتها إلى سوريا للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عامًا، مشيرة إلى أنها قد تزور بلدها في نهاية شهر آب/أغسطس الجاري، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته قبيل مشاركتها في مهرجان جرش بالأردن.

وقالت أصالة إن الزيارة المرتقبة ستكون بمثابة “شفاء للغليل وراحة للمحبين الذين انتظروا طويلاً”، مضيفة: “هذه الزيارة ستعوض الأوجاع التي شعرت بها على مدى 15 عامًا”.

وأكدت أن هناك “شروطًا معينة” في حال تحققها، ستسمح لها بالتواجد في سوريا قريبًا.

وفي حديثها عن نقابة الفنانين السوريين، أكدت أن عضويتها في النقابة تمثل بالنسبة لها “الهوية الفنية والوطنية”.

أمل عرفة لتجسيد سيرتها الذاتية

وفي مفاجأة لافتة، كشفت أصالة عن اختيارها أمل عرفة لتجسيد سيرتها الذاتية في عمل سينمائي مرتقب، مشيرة إلى أنهما كانتا زميلتين في المدرسة، وتربطهما صداقة وذكريات مشتركة.

وقالت: “أمل تمتلك موهبة غير عادية، ووالدها كان صديقًا لوالدي”.

وكان شقيقها والمنتج أنس نصري قد كشف، في فبراير الماضي، عن تحضيرات مكثفة لعودة أصالة إلى دمشق، وتنظيم حفل غنائي كبير، مؤكدًا حماسها لهذه الخطوة، وسعي الفريق إلى ضمان نجاح الحدث بكل تفاصيله.

يُذكر أن أصالة كانت قد اتخذت موقفًا معارضًا للنظام السوري منذ عام 2011، وعبّرت مرارًا عن تأييدها للثورة السورية، ما جعل عودتها محل جدل وانتظار في الأوساط الفنية والشعبية.

(وكالات)