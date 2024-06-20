بعد غياب 7 سنوات: أحلام اختتمت حفلات ليالي الكويت لعيد الأضحى

الكويت – «القدس العربي»: اختتمت الفنانة الخليجية أحلام الشامسي حفلات مهرجان «ليلة عمر» الخاصة بعيد الأضحى، في قاعة «الأرينا»، في العاصمة، وسط حضور شعبي كبير.

وأعربت الفنانة عن سعادتها بتواجدها بين جمهورها بعد غياب عنه لعدة أعوام.

وخلال الحفل، الذي مزجت فيه قديمها والجديد.

وكانت البداية مع أغنية «مثير»، أتبعتها بـ»وش ذكرك»، وتلتها بواحدة من القديم الجميل هي «فضها سيرة». ك

ما أدت أغنية «يا وطن»، وهي خاصة للكويت.

وكان ولأول مرة في دولة الكويت، أكثر من 80 عازفًا على خشبة مسرح واحد، بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، والحفل من إنتاج وتنظيم شركة ليلة عمر. وكانت أحلم، أعلنت إصابتها بكسر في ذراعها اليسرى، بعد أن تداول عدد من معجبيها وجماهيرها فيديو لها من حفلتها الأخيرة مع المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله، ويظهر عليها وهي تضع «جبيــــــــرة» في يدها، لتعيد وتشارك الفيديو عبر حسابها الشخصي في موقع «X» وتعلن عن إصابتها بكسر في ذراعها، حيـــث كتبت: «شكرًا على سؤالك للأسف كسر الحــــمد لله».

وكانت الفنانة طرحت أغاني ألبومها الأخير بعنوان «السيدة الأولى» في بداية العام، وضم خمس أغنيات، بالإضافة إلى الأغنية التي تحمل عنوان الألبوم «السيدة الأولى».