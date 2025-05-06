بعد فشله في الجولة الأولى… فريدريش ميرتس يؤدي اليمين مستشارا جديدا لألمانيا

برلين- “القدس العربي”: انتُخب الزعيم المحافظ فريدريش ميرتس مستشارا لألمانيا، اليوم الثلاثاء، بعد فوزه في الجولة الثانية من التصويت داخل البرلمان (البوندستاغ)، عقب إخفاق مفاجئ في الجولة الأولى مثّل سابقة محرجة في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب.

وكان ميرتس، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، قد فشل في تأمين الأغلبية المطلقة خلال الجولة الأولى، رغم توقيع تحالفه اتفاقًا لتشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي، المنتمي ليسار الوسط. وهو ما أثار تساؤلات حول تماسك التحالف وقدرته على قيادة أكبر اقتصاد في أوروبا وسط تحديات عالمية متصاعدة.

وفاز التحالف المسيحي، الذي يضم حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 23 فبراير/شباط 2025، بحصوله على 28.5% من الأصوات. ورغم أن النتيجة جاءت أدنى من توقعات استطلاعات الرأي، التي تجاوزت 30%، إلا أن التحالف نجح بعد مفاوضات معقّدة في توقيع اتفاق ائتلافي مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي سجّل أسوأ نتائجه منذ عقود بحصوله على 16.4% فقط.

وبموجب الاتفاق، تبنى الائتلاف برنامجا اقتصاديا يركز على إنعاش النمو من خلال خفض الضرائب على الشركات وأسعار الطاقة، وزيادة الإنفاق العسكري، وتعزيز دعم أوكرانيا.

غير أن ميرتس حصل في الجولة الأولى من التصويت البرلماني على 310 أصوات فقط، أي أقل بستة أصوات من الأغلبية المطلوبة (316 صوتا)، رغم أن التحالف يملك 328 مقعدا. وكشفت رئيسة البوندستاغ، يوليا كلوكنر، أن تسعة نواب امتنعوا عن التصويت، فيما صوت 307 ضد، ما يشير إلى أن 18 نائبًا على الأقل من داخل التحالف لم يدعموه.

ويعكس هذا الانقسام توترا داخليا، لا سيما داخل صفوف الحزب الديمقراطي الاجتماعي، حيث عبّر بعض النواب عن استيائهم من التحالف مع المحافظين، في أعقاب الخسارة الانتخابية القاسية.

وبحسب المادة 63 من القانون الأساسي الألماني، يحق للبوندستاغ انتخاب مستشار خلال 14 يوما بأغلبية مطلقة. وإذا فشلت هذه الجهود، تُجرى جولة ثالثة يُكتفى فيها بالأغلبية النسبية، مع صلاحية للرئيس الاتحادي إما بتعيين الفائز أو حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وبفوزه في الجولة الثانية، يكون ميرتس قد تجاوز اختبارا سياسيا حساسا، في وقت يحتاج فيه إلى إثبات قدرته على توحيد صفوف الائتلاف وتنفيذ برنامجه الإصلاحي وسط واقع اقتصادي مضطرب داخليا وخارجيا.