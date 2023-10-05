بعد فضيحة تكريم نازي سابق في البرلمان.. كندا تدرس إمكانية نشر أسماء نازيين.. ومنظمات يهودية تضغط- (فيديوهات)

ترودو وزيلينسكي بعد خطاب الأخير في البرلمان الكندي، الذي كرم نازياً أوكرانياً سابقاً- (رويترز)

أوتاوا: أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأربعاء، أنّ حكومته تدرس إمكانية رفع السرّية عن أسماء المتعاونين السابقين مع ألمانيا النازية، الذين هاجروا إلى كندا بعد الحرب العالمية الثانية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الفضيحة التي اندلعت، الأسبوع الماضي، بعد تكريم عنصر أمن نازي سابق في البرلمان الكندي، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي كان يومها في زيارة إلى كندا.

والأربعاء قال ترودو للصحافيين: “لقد حرصنا على أن يدرس موظفون كبار هذه القضية بعناية شديدة، لا سيّما عبر البحث في الأرشيف”، وأن يقدّموا “توصيات للوزراء المسؤولين”.

The parliament of Canada gives a standing ovation to a 98-year-old Ukrainian Nazi collaborator, Yaroslav Hunka, during Zelensky's speech. Canada cannot be a safe haven for Nazis! This is unacceptable. #Antisemitism pic.twitter.com/YM5ThgnQyN — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) September 25, 2023

وفي عام 1986، نشرت لجنة عامّة أُطلق عليها اسم “لجنة ديشين” تقريراً مستقلاً يؤكّد وجود أكثر من 800 من مجرمي الحرب النازيين في كندا، لكنّها لم تنشر أيّ أسماء.

وتضغط منظمات، يهودية مثل “بناي بريث” و”أصدقاء مركز سيمون فيزنتال” من أجل أن تنشر الحكومة اليوم الجزء السرّي من هذا التقرير.

وقال جاغميت سينغ، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، الذي أبرمت معه الأقليّة الليبرالية بزعامة ترودو اتّفاقاً لتشكيل ائتلاف يحكم البلاد حتى 2025، إنّه يؤيّد رفع السرية عن هذه القائمة.

Breaking: Extradition sought of Waffen SS Nazi Veteran who was honoured by Trudeau and Freeland in Canada's Parliament. A Polish government minister has launched a bid to extradite Yaroslav Hunka, the 98-year-old Ukrainian-Canadian man who fought in a German-Nazi division during… pic.twitter.com/vLsgZsMsqn — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) September 26, 2023

لكنّ مسؤولين آخرين أكّدوا أنّ الأمر ينطوي على صعوبات مرتبطة خصوصاً بالقوانين الكندية الصارمة بشأن حماية الخصوصية.

وتأتي فكرة الكشف عن أسماء هؤلاء النازيين السابقين في أعقاب الفضيحة التي أثارها، الأسبوع الماضي، رئيس مجلس العموم، في حينه، أنتوني روتا بتكريمه أحد قدامى المحاربين الأوكرانيين، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى كندا.

والمحارب القديم المكرّم يبلغ من العمر 98 عاماً، ويدعى ياروسلاف هونكا، وقد تبيّن لاحقاً أنّه كان، على ما يبدو، عنصراً في “قوات الأمن الخاصة النازية” (إس إس).

🇨🇦 Au Canada, le président du Parlement démissionne après avoir fait applaudir un ex-soldat nazi@MarieGentric pic.twitter.com/XEUFTBbe6S — BFMTV (@BFMTV) September 27, 2023

ويومها وقف النواب من جميع الأحزاب، ومعهم ترودو، وأعضاء حكومته، والرئيس الأوكراني، الذي ينتمي للديانة اليهودية لتحية هونكا، الذي قال عنه رئيس مجلس العموم إنّه “محارب قديم أوكراني كندي من الحرب العالمية الثانية، قاتلَ من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس، ويُعتبر بطلاً أوكرانياً وبطلاً كندياً”.

لكن سرعان ما أعلنت جمعية الدفاع عن الجالية اليهودية في كندا أنّ هذا التكريم “يتجاهل خدمة هونكا في فرقة فافن غرينادير الرابعة عشرة التابعة لقوات الأمن الخاصة، وهي وحدة عسكرية نازية جرائمها ضد الإنسانية خلال المحرقة موثقة بشكل واسع”.

وإثر هذه الفضيحة استقال روتا، بينما قدّم ترودو “خالص اعتذاره” عن “الخطأ الفادح” الذي تسبّب في “إحراج عميق لكندا”.

(أ ف ب)