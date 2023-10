بعد فضيحة تكريم نازي سابق في البرلمان.. كندا تدرس إمكانية نشر أسماء نازيين.. ومنظمات يهودية تضغط- (فيديوهات)

أوتاوا: أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الأربعاء، أنّ حكومته تدرس إمكانية رفع السرّية عن أسماء المتعاونين السابقين مع ألمانيا النازية، الذين هاجروا إلى كندا بعد الحرب العالمية الثانية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الفضيحة التي اندلعت، الأسبوع الماضي، بعد تكريم عنصر أمن نازي سابق في البرلمان الكندي، بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي كان يومها في زيارة إلى كندا.

والأربعاء قال ترودو للصحافيين: “لقد حرصنا على أن يدرس موظفون كبار هذه القضية بعناية شديدة، لا سيّما عبر البحث في الأرشيف”، وأن يقدّموا “توصيات للوزراء المسؤولين”.

Canada cannot be a safe haven for Nazis! This is unacceptable. #Antisemitism pic.twitter.com/YM5ThgnQyN

The parliament of Canada gives a standing ovation to a 98-year-old Ukrainian Nazi collaborator, Yaroslav Hunka, during Zelensky's speech.

وفي عام 1986، نشرت لجنة عامّة أُطلق عليها اسم “لجنة ديشين” تقريراً مستقلاً يؤكّد وجود أكثر من 800 من مجرمي الحرب النازيين في كندا، لكنّها لم تنشر أيّ أسماء.

وتضغط منظمات، يهودية مثل “بناي بريث” و”أصدقاء مركز سيمون فيزنتال” من أجل أن تنشر الحكومة اليوم الجزء السرّي من هذا التقرير.

وقال جاغميت سينغ، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، الذي أبرمت معه الأقليّة الليبرالية بزعامة ترودو اتّفاقاً لتشكيل ائتلاف يحكم البلاد حتى 2025، إنّه يؤيّد رفع السرية عن هذه القائمة.

Breaking: Extradition sought of Waffen SS Nazi Veteran who was honoured by Trudeau and Freeland in Canada's Parliament.

A Polish government minister has launched a bid to extradite Yaroslav Hunka, the 98-year-old Ukrainian-Canadian man who fought in a German-Nazi division during… pic.twitter.com/vLsgZsMsqn

