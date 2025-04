بعد فيديو ينسف مزاعم الجيش.. مذبحة المُسعفين تربك إسرائيل وتلقي بظلال سوداء على كل روايتها

الناصرة- “القدس العربي”: فيما اكتفى الناطق بلسان جيش الاحتلال بالقول إن الأخير يقوم بفحص “الحادثة” في تل السلطان، دعت جهات غير رسمية في إسرائيل إلى التحقيق المستقل في مذبحة المسعفين، من منطلق حساب “الربح والخسارة” في الأساس، لا الحساب الأخلاقي الإنساني، بعد نشر شريط فيديو ينسف رواية الجيش ويؤكد تورّط جنوده في إعدام 15 من الطواقم الطبية الفلسطينية في رفح ودفنهم في الرمال.

وقتذاك، زعم الناطق العسكري أن الجيش قتلَ الطواقم الطبية بعدما ظن أنهم “مخرّبون”، لا سيّما أنهم “استقلوا مركبات دون إنارة مصابيح خاصة بسيارات الإسعاف”، غير أن نشر قناة “الجزيرة”، ولاحقًا صحيفة “نيويورك تايمز”، لشريط فيديو يوثّق عملية القتل دون سبب قد نسف رواية الجيش وفضح كذب بيانه.

فهل تؤدي الفضيحة الجديدة إلى عودة الاحتجاجات والمظاهرات المناهضة للحرب، كما حصل بعد الكشف عن فضائح مماثلة مثل مجزرة الطحين؟ المؤكد أن مذبحة المسعفين كانت ستبقى طيّ الكتمان في إسرائيل لولا الكشف عنها في صحيفة أمريكية بارزة، “نيويورك تايمز”، كما حصل ويحصل حيال الدم الفلسطيني، دم الأبرياء، المسفوح يوميًا في غزة.

ما يزيد من حالة الإرباك لإسرائيل أن وسائل إعلام عالمية أبرزت المذبحة بحق المسعفين، إذ قالت صحيفة “الغارديان”، على سبيل المثال، إن الاتصال مع المسعفين انقطع طيلة أسبوع، منوّهة إلى فاجعة أهاليهم الذين تم استدعاؤهم للتثبّت من هوية أعزائهم بعد انتشال جثامينهم، وهم يرتدون الزي الطبي الخاص بـ”الهلال الأحمر” المخضب بالدم والتراب، ناقلةً عن والد أحد المسعفين قوله إنه استصعب التعرّف على نجله.

“Mom, forgive me… I took this path to help people.”

A video found on the phone of one of the paramedics executed days ago in Rafah—part of a group of 15—completely refutes the Israeli army’s narrative. It documents the moment they were directly fired upon, showing clearly that… pic.twitter.com/EMKA1At01P

— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) April 5, 2025