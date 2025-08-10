رياضة | تقارير رياضية

بعد قتل لاعب منتخب فلسطين.. مقررة أممية تدعو “يويفا” لطرد إسرائيل من مسابقاته 

منذ ساعة واحدة

الشهيد سليمان العبيد

حجم الخط
0

إسطنبول: دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، الأحد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى طرد إسرائيل من مسابقاته.

ألبانيز أعادت عبر منصة إكس، نشر منشور لـ”يويفا” مرفق بصورة لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم سابقا سليمان العبيد (41 عاما)، الذي قتلته إسرائيل في قطاع غزة قبل أيام.

ويقول “يويفا” في منشوره: “وداعا لسليمان العبيد، بيليه فلسطين. موهبةٌ أعادت الأمل لأطفال لا حصر لهم، حتى في أحلك الأوقات”.

وموجهةً حديثها إلى “يويفا”، قالت ألبانيز: “إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حان الوقت لطرد قاتليه (العبيد) من المسابقات”.

وتابعت: “لنجعل الرياضة خالية من التمييز العنصري والإبادة الجماعية. كرة واحدة، ركلة واحدة”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إسرائيل: إصابة 4 نساء إثر إلقاء قنبلة يدوية على منزل في مدينة أشدود
منذ 4 ساعات
روسيا تندد بعزم إسرائيل توسيع عملياتها في غزة
منذ 19 ساعة
مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان
منذ 21 ساعة
إيران: القبض على 20 مشتبها بأنهم عملاء للموساد الإسرائيلي
منذ 22 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية