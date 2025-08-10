بعد قتل لاعب منتخب فلسطين.. مقررة أممية تدعو “يويفا” لطرد إسرائيل من مسابقاته 

إسطنبول: دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، الأحد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى طرد إسرائيل من مسابقاته.

ألبانيز أعادت عبر منصة إكس، نشر منشور لـ”يويفا” مرفق بصورة لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم سابقا سليمان العبيد (41 عاما)، الذي قتلته إسرائيل في قطاع غزة قبل أيام.

ويقول “يويفا” في منشوره: “وداعا لسليمان العبيد، بيليه فلسطين. موهبةٌ أعادت الأمل لأطفال لا حصر لهم، حتى في أحلك الأوقات”.

وموجهةً حديثها إلى “يويفا”، قالت ألبانيز: “إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حان الوقت لطرد قاتليه (العبيد) من المسابقات”.

وتابعت: “لنجعل الرياضة خالية من التمييز العنصري والإبادة الجماعية. كرة واحدة، ركلة واحدة”.

Time to expell its killers from competitions, @UEFA. Lets make sport apartheid and genocide free. One ball, one kick at the time. https://t.co/PwmrOYhbPG — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) August 10, 2025

(الأناضول)