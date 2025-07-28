بعد قراءة لردودهم على ماكرون.. لقادة المعارضة: كلكم نتنياهو بل أدنى

لا بديل حقيقياً لحكم نتنياهو بدون الاعتراف بالدولة الفلسطينية. “تدهور أخلاقي”، هكذا سمى المرشح الأقوى لإسقاط نتنياهو، بينيت، قرار الرئيس الفرنسي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، “هدية للقتل الجماعي ورسالة إلى المنظمات الإرهابية الإسلامية”، اقتلوا اليهود وستحصلون على الدولة. هذا القرار المخجل سيلقى في سلة قمامة التاريخ. هذا غير مفاجئ. ففي كل ما قيل بالنسبة للفلسطينيين، بينيت هو بيبي متعصب وليس ليبرالياً.

“خطأ قيمي”، هكذا سمى رئيس المعارضة يئير لبيد القرار، وقال: “الحكومة السليمة كان يمكنها منع هذا الإعلان الضار”. لذلك، من حسن الحظ أن لبيد ليس رئيس الحكومة. الحكومة التي تعارض الاعتراف بالدولة الفلسطينية تطبق سياسة نتنياهو. غانتس صرح بأن إعلان ماكرون “مزيف ومتخيل، ويخدم المتطرفين بدل المعتدلين”. هو يعتقد أنه معتدل، لكنه ليس كذلك. هو معارض متطرف للاعتراف بالدولة الفلسطينية. هو نتنياهو بكل معنى الكلمة. وصف قرار ماكرون بـ “هدية للإرهاب” أنت لست بحاجة إلى “معارضين مزيفين”، نتنياهو يجيد ذلك أكثر منه.

قال يئير غولان: “الاعتراف الفرنسي أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية هو فشل معروف مسبقاً لنتنياهو… هذه ليست طريقة صحيحة للمضي بعملية سياسية في المنطقة”، نصح ماكرون، وقال: “الخطوة أحادية الجانب ستؤدي إلى التمترس والتخندق”. أي أن حكومة تحت تأثير غولان كانت ستحبط اعتراف ماكرون بالدولة الفلسطينية. هذا ليس البديل الليبرالي المناسب لنتنياهو. الاحتلال والأبرتهايد في الضفة هما جذر كل شر، والبديل هو عالم غربي يعترف بالدولة الفلسطينية ويضغط على إسرائيل سياسياً واقتصادياً لوقف الضم.

ماذا بشأن الأمل الليبرالي الكبير، غادي آيزنكوت؟ في مقابلة مع دانا فايس، التي بثتها السبت القناة 12، تفاخر وقال: “لن تجدي أي مكان قلت فيه “دولتان لشعبين”. هذا هو تفاخره. هذا هو “البديل الحكومي – الصهيوني – الرسمي – القومي” الذي يعد بإقامته. هذا هو “الإصلاح العميق للمجتمع الإسرائيلي” الذي يراه بروحه، دولة واحدة لليهود.

ماذا عن الفلسطينيين؟ هو يعارض ضمهم ويعلن: “أؤيد الاستيطان اليهودي في “يهودا والسامرة”، شريطة أن يكون ذلك حسب المصالح الوطنية وبحسب القانون”. وماذا يعرض على الفلسطينيين؟ “وضع دائم” مجرد، “يمكن أن يستغرق جيلاً أو جيلين أو ثلاثة أجيال من أجل التوصل إليه”. من الواضح أن “الوضع الدائم” ليس دولة (“تصريح سيئ جداً كان من الأفضل أن يمتنع عنه”، قال عن قرار ماكرون)، وليس ضم الفلسطينيين. ما الذي بقي؟ هجرة طوعية؟ ومثله آيزنكوت، الذي لا يعتبر بديلاً حقيقياً لنتنياهو وسموتريتش. هو يشعر بأنه أصبح ناضجاً ليكون رئيس حكومة يعلن أن الفلسطينيين غير ناضجين للحصول على الدول

لا يوجد زعيم “معارضة” في إسرائيل يعلن بوضوح أنه قريب من ماكرون أكثر مما هو قريب من نتنياهو في القضية الفلسطينية، العكس هو الصحيح؛ فبدلاً من التنافس بينهم على طرح بديل أفضل لنتنياهو، يتنافسون على من هو الأقرب شبهاً في الموضوع الأهم لمستقبل المجتمع الإسرائيلي. لا أحد منهم، حتى غولان، يملك الشجاعة للاعتراف مع ماكرون بالدولة الفلسطينية. حلمهم هو إقامة حكومة تمنع الاعتراف الغربي الجارف بالدولة الفلسطينية. كما يبدو “الدولة الفلسطينية هدية للإرهاب”، بدلاً من هدية لحقوق الإنسان الأساسية والأخلاق العالمية والحكمة السياسية.

قرار ماكرون ورقة عباد الشمس التي تكشف غياب البديل لنتنياهو وحلم الاحتلال البيبي.

روغل الفر

هآرتس 28/7/2025