بعد قرار “الجنائية الدولية”.. رئيس وزراء المجر: سأدعو نتنياهو لزيارة البلاد

بودابست: قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المجر، مضيفا أنه سيضمن عدم “تنفيذ” مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو.

وأصدرت المحكمة أمس الخميس مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، فضلا عن القيادي في حركة حماس إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.

وقال أوربان، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، لإذاعة حكومية إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة “خاطئة” مشيرا إلى أن نتنياهو سيكون قادرا على إجراء مفاوضات في المجر “بأمان كاف”.

(رويترز)