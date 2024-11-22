سياسة | دولي | أوروبا

بعد قرار “الجنائية الدولية”.. رئيس وزراء المجر: سأدعو نتنياهو لزيارة البلاد

منذ ساعة واحدة

أوربان ونتنياهو. أرشيف

حجم الخط
0

بودابست: قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المجر، مضيفا أنه سيضمن عدم “تنفيذ” مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو.

وأصدرت المحكمة أمس الخميس مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، فضلا عن القيادي في حركة حماس إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.

وقال أوربان، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، لإذاعة حكومية إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة “خاطئة” مشيرا إلى أن نتنياهو سيكون قادرا على إجراء مفاوضات في المجر “بأمان كاف”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بودابست تنفي وجود “موقع إنتاج في المجر” لأجهزة الاتصال المستخدمة من حزب الله
18 - سبتمبر - 2024
انتقاد مبطن لفرنسا.. أوربان: “لكل أمة الحق في إظهار ما هي عليه”
29 - يوليو - 2024
الأحزاب اليمينية المتطرفة تحقق المزيد من المكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي
9 - يونيو - 2024
مباحثات تونسية مجرية لتعزيز التعاون بمجالات الطاقة والأمن والنقل- (بيان)
29 - أبريل - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية