بعد قرار لندن.. الأردن يدعو لحظر كامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل

عمان: دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، دول العالم إلى فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل، واصفا قرار المملكة المتحدة بتعليق بعض تراخيصها في هذا الخصوص بـ “الصائب”.

وقال الصفدي في منشور على منصة إكس: “اتخذت المملكة المتحدة قرارا صائبا بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل”.

وأضاف: “نحث على توسيع نطاق هذا التعليق، وندعو جميع الدول إلى فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل”.

ورأى أنه “ما لم تكن العواقب حقيقية، فلن يوقف (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدوانه على غزة والضفة الغربية، ولن يتوقف عن الانتهاك المتعمّد للقانون وتهديد أمن المنطقة بأكملها”.

وأمس الاثنين، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل.

وقال لامي إن قرار التعليق جاء بعد ملاحظة وجود “خطر واضح في إمكانية استخدام تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.

وتابع: “في صراع مثل هذا، من الواجب القانوني لهذه الحكومة مراجعة تراخيص التصدير البريطانية، وهذا ليس حظرا عاما على بيع الأسلحة لإسرائيل”.

ورغم محدودية تأثيره التي أكدها وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، الثلاثاء، في تصريحات لقناة “بي بي سي” البريطانية الرسمية، فإن القرار لاقى ردود فعل مستنكرة من وزراء إسرائيليين، ذهبت حد اعتبار أنه يأتي لصالح حركة حماس، ومطالبة لندن بتحديد أي جانب تدعم، إسرائيل أم الحركة؟

وبدعم أمريكي مطلق، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)