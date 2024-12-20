بعد قصف إسرائيلي.. الحوثي تعلن عودة الكهرباء بجميع المحافظات

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي، فجر الجمعة، عودة التيار الكهربائي لجميع المحافظات بعد تعرض العاصمة صنعاء، ومحافظة الحديدة غرب البلاد لغارات إسرائيلية.

وأمس استهدفت الغارات الإسرائيلية محطتي كهرباء حزيز وذهبان بالعاصمة صنعاء، وميناء الحديدة وميناء الصليف ومنشأة رأس عيسى النفطية، في محافظة الحديدة، وفق وسائل إعلام حوثية.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس مهاجمته بعشرات القنابل عبر 14 طائرة حربية، 5 أهداف في مناطق واقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في اليمن.

في المقابل، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن الغارات استهدفت موانئ وبنى تحتية للطاقة في العاصمة صنعاء، ومحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وتسببت بمقتل 9 أشخاص وإصابة 3.

ويعد هذا ثالث هجوم تشنه إسرائيل على اليمن منذ بداية الإبادة بغزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وكان الأول في يوليو/ تموز الماضي، والثاني في سبتمبر/ أيلول الفائت، عبر استهداف ميناء الحديدة ومنشآت الوقود في محطة توليد الكهرباء بالمدينة.

ونقلت وكالة “سبأ” في نسختها الحوثية عن مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء مشعل الريفي قوله إن “التيار الكهربائي عاد لجميع المحافظات بفضل الله وتعاون الجميع وبجهود كبيرة ومخلصة من قبل الفرق الفنية والهندسية التابعة للمؤسسة”.

وأضاف: “يأتي ذلك حرصا من حكومة التغيير والبناء على الاضطلاع بواجباتها والمساهمة في تعزيز صمود وثبات الشعب اليمني في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نصرة للشعب الفلسطيني”.

(الأناضول)